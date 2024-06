La psicología se sube al escenario

La adolescencia es una de las etapas más complicadas, sobre todo para los padres, profesores y el entorno más cercano. "Muchos padres señalan que sus hijos se levantan un día y ya no los reconocen. Se vuelven rebeldes, contestan o no consiguen compartir sus sentimientos", reconoce la psicóloga Patricia. Para mejorar la convivencia entre jóvenes y familias, la experta, junto al actor Rafa Blanco, se sube esta noche al Teatro Olympia con la obra "Entiéndeme tú a mí". En ella, Patri Psicóloga habla de sus miedos a no cumplir con las expectativas, de la autoestima, de la salud mental, del rendimiento académico, del uso de la tecnología, de la comunicación, de las relaciones interpersonales, de la independencia, del rechazo y de la responsabilidad, entre otros temas. Además, ambos ofrecen consejos para que los jóvenes tengan confianza y puedan ser ellos mismos.

"Queremos que los adultos tomen conciencia de lo que no saben y se entiendan con sus jóvenes", explica la psicóloga, quien reivindica la importancia de "enseñar cómo entablar conversaciones que lleven a entender qué les pasa, qué sienten o qué necesitan". En ocasiones, los adultos consideran algunos temas como tabú. "Hay que hablar de temas como el sexo de manera integral, por lo que les explico cómo preguntar ciertos aspectos", afirma.

La obra, en la que también participan los jóvenes Sara Guillén, Darío Larrosa Sesé, Pablo Olarte y Alejandra Ubieto -cada uno de ellos representa una situación o un problema distinto, el cual posteriormente es solucionado por la psicóloga-, pretende aportar consejos y herramientas para facilitar esta relación, que, muchas veces, los padres y profesores consideran que "es complicada". "No sólo es para las familias, sino también para los profesores, que no consiguen conectar con el alumnado", explica Patri Psicóloga.

El público de varias ciudades españolas ya ha podido disfrutar de "Entiéndeme tú a mí" durante el último año. En este sentido, la experta agradece la reacción de los espectadores. "La gente se abre, hablan de temas que no hablaban, piden perdón...", indica. Por eso, durante cerca de dos horas, el teatro se convierte en un espacio de convivencia para las familias. "Es muy emocionante ver cómo se abrazan o se miran después de la función", recalca. Por eso, día a día, ambos reciben una gran cantidad de muestras de cariño y agradecimiento. "Me encantó la manera tan respetuosa que tuvisteis de tratar los diferentes temas, sin juzgar lo que los comportamientos de los jóvenes, simplemente acompañándolos en esa etapa tan importante de la vida" o "Nos sentimos muy identificados en lo que contabais. Y como broche al salir mi hijo me dijo: Mamá ella si que me entiende'" son sólo algunos de los mensajes recibidos.

Otros espectáculos

Rafa y Patricia ya habían trabajado juntos anteriormente en otros espectáculos como "La ansiedad no mata, pero fatiga" o «Diez maneras de cargarte tu relación de pareja». Concretamente, la experta decidió divulgar la psicología a través del teatro hace unos años. Además, también es escritora, actriz y divulgadora. En este sentido, es licenciada en Psicología, tiene un máster en Psicología Clínica y de la Salud y un doctorado en el departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. En 2017 fue galardonada con el Premio del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental a la mejor divulgadora en redes sociales, en 2022 estrenó el podcast junto a Cristina Mitre «Nena, no te compliques» y «Ménage à trois», junto a Rafa Blanca y Pere Estupinyà. Entre sus obras publicadas, se encuentran «365 consejos para vivir con serenidad», «Estrena optimismo» o «Somos fuerza».

