Bob Pop: «Bebemos porque no nos han enseñado a gestionar bien nuestras emociones»

El columnista y escritor Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, ha estado este martes en el Centre Cultural La Nau, en el que clausuró el ciclo de coloquios del Aula de Narratives de la Universitat València. Antes habló con Levante-EMV de su último libro, Como Las Grecas, un ensayo sobre el alcohol.

¿Cómo surge «Como Las Grecas»?

Empecé a hacerme preguntas, que al final es para lo que yo escribo. Yo no soy de esos que escriben solo de lo que saben, a mí me divierte es escribir de lo que no sé y acabar sabiendo algo más cuando he terminado. Empecé a preguntarme por qué he bebido tanto, por qué me gusta beber, por qué bebo menos de lo que me gustaría, por qué beben mis amigos, por qué los escritores y las escritoras que amo tenían problemas con el alcohol. Y entonces me empezaron a surgir preguntas de por qué bebemos como bebemos. Y acabas leyendo una mezcla entre reflexión personal, hemos pasado desde la autoficción al autoensayo, a reflexiones también de la vida, de los amigos, y reflexiones literarias, que para mí también son muy importantes y forman parte de mi universo. Y por eso surge este libro y la verdad es que estoy súper contento.

Entonces, ¿por qué bebemos así?

Pues bebemos así porque vivimos así. Bebemos porque no nos han enseñado a gestionar bien las emociones, porque nos cuesta mucho decir lo importante sobrios, porque la borrachera nos ancla al presente. Bebemos porque es un ritual social, porque a veces no queremos enfrentarnos con el ruido alrededor y la bebida lo que hace es enfocarnos. Hay muchas razones y no todas son equivocadas y no siempre está mal. Con el libro también llegué a la conclusión de que en realidad no me posicionaba. Simplemente jugaba con mis propias contradicciones y las que tenemos todos y lo ponía sobre la mesa para que cada cual se haga las preguntas y encuentre sus respuestas que seguramente no serán las mismas para todos.

Dice que bebemos para gestionar nuestras emociones y usted en el libro dice que ahora bebe poco. ¿Ha aprendido a gestionar sus emociones entonces?

Sí, me he dado cuenta después de este libro de que cada vez es más la gente que me rodea a la que le he dicho te quiero sin beber. Y eso para mí es un avance muy bonito en mi vida.

Bob Pop, durante la entrevista. / Loyola Pérez de Villegas

undefined

Has hablado también de autorreflexión. En el libro aprovecha para hablar del amor, del desamor, incluso de la enfermedad. ¿Es un ejercicio liberador?

Me he convertido en mi propio material de trabajo. Como mi vida es constantemente nueva porque me enfrento a situaciones desconocidas todos los días, eso me obliga a reflexionar y estoy muy presente en mis propios pensamientos. Es un ejercicio de estriptis emocional. Y a mí me gusta mucho jugar al strip poker contra mis lectores y acabar perdiendo y desnudo en la mesa de juego.

¿Para quién escribe Bob Pop?

Escribo para que no me malinterpreten, para poder contarlo, para ordenar mis ideas y escribo para que me quieran, como todo el mundo.

¿Eso en redes es posible? Usted es muy activo en ellas.

Pues yo siento mucho amor en redes. También siento mucho odio, pero como los tengo a todos bloqueados, pues me mentiré mucho.

Llevamos unas vidas que nos hacen creer que una semana tiene dos días. Uno va de lunes por la mañana a viernes por la tarde, que es como una masa informe. Y otro va de viernes por la tarde a domingo por la noche

undefined

También dice en el libro que lo escribe sobrio. Si lo hubiera escrito con alguna copita de más, hubiera salido un libro diferente.

No hubiera salido bien. No soy tan buen escritor como para escribir piripi. Eso se lo dejo a Scott Fitzgerald. Además, cuando estoy borracho hago cosas más divertidas que escribir.

Tanto este libro como el anterior, «Días simétricos», tienen un formato de diario. Se ha perdido esa costumbre.

Llevamos unas vidas que nos hacen creer que una semana tiene dos días. Uno va de lunes por la mañana a viernes por la tarde, que es como una masa informe. Y otro va de viernes por la tarde a domingo por la noche. Pero cuando escribes un diario te das cuenta de que se pueden despiezar los días, saber que cada día fue diferente y nos pasaron cosas distintas. Y si no nos pasaron cosas distintas fuera, nos han pasado dentro. Un diario también es contar qué hemos vivido en nuestras cabezas.

Suscríbete para seguir leyendo