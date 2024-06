Nebulossa crea su propio festival

Hay "Zorra" para rato. Nebulossa, el dúo de Ondara, lo tiene más que claro. A pesar de su resultado en Eurovisión, donde consiguieron la 17 ª posición, el tema se ha convertido en un "hit", que se postula, además, como una de las canciones del verano.

Por ello, Mark Dasousa y Mary Bas han puesto en marcha el Zorra Fest, un festival que se celebrará el próximo 22 de junio en la Plaza de Toros de Ondara para dar inicio al verano al ritmo de la mejor música. En esta misma plaza, miles de vecinos se concentraron el pasado 11 de mayo para apoyar al dúo durante la gran final celebrada en Malmö.

Sin embargo, los valencianos no son los únicos que forman parte de este cartel, ya que a ellos se suman otros participantes del Benidorm Fest como Varry Brava, que presentó "Raffaella"; Sofía Coll, con "Here to stay", o el también valenciano Almàcor, con "Brillos Platino". Junto a ellos también actuarán Sharonne, Vania Vainilla, las Pussy Drag Dolls, DJ Lauder y DJ Griego. Las entradas se pueden adquirir en la página web y oscilan entre los 10 y 20 euros.

Año de premios

Nebulossa ha conseguido que "Zorra" se haya convertido en un himno de empoderamiento y libertad. Además, recientemente, el grupo ha recibido el Premio Revelación en la gala de los Fam Cultura Pop-Eye celebrado el pasado 25 de mayo en el Palau de Les Arts de València.

Durante la ceremonia, el dúo puso en pie a todo el público con la interpretación de "Zorra".