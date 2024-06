David Jiménez: «Con contactos, poder y dinero, es más fácil no pagar los errores cometidos»

«Días salvajes»· es una novela social que describe la fractura de las dos Españas. El excorresponsal de guerra y exdirector del El Mundo David Jiménez radiografía los excesos de la década de los 2000.

Ha cambiado de registro. ¿Responde a un porqué?

Es la primera novela pura que escribo que no viene de una experiencia propia ya que El corresponsal venía de mi etapa de reportero y El director de mi etapa como director de El Mundo. Los libros que escribía antes son de reporterismo literario y viajes. Aquí he creado una historia que, aunque está inspirada en hechos reales, parte de la nada ambientada en la España eufórica y disparatada de los años 2000 que, en cierto modo, ha vuelto.

¿Necesitaba pasárselo bien?

Para mí, escribir es una dulce tortura. La escritura es muy solitaria y te desconecta de la gente de tu alrededor. En los momentos en los que consigo entrar en la historia y sumergirme en ella me encanta, porque que de repente vivo otras vidas y me meto en la piel de mis personajes.

¿A los ricos se le permite todo?

La élite de Madrid, la que está retratada en Días salvajes, cuenta con dinero, poder y privilegios y, quizá lo más importante, la impunidad. La idea es que da igual lo que hagas que te vas a librar, mientras que la familia que procede de un barrio humilde como es Villaverde está desamparada. La idea de que la ley es igual para todos es preciosa pero desgraciadamente utópica. Si tú tienes los contactos, el poder y el dinero, es mucho más fácil que no pagues las consecuencias de tus errores.

David Jiménez, en las instalaciones de Levante-EMV / Loyola Pérez

Lo que dice duele por ser verdad.

Cuando fui director de El Mundo, entablé contacto con ese establishment que está por encima del bien y el mal y, una de las cosas que más me sorprendió, es que se creen que son intocables. Ellos, en su burbuja, viven aislados y solos se relaciona en fiestas, cenas y colegios con ellos mismos. Prácticamente no se relacionan en el club de golf o de tenis. Se relacionan solo gente con su entorno. Hubo un momento en España en la que tú entrabas en un bar y estaba el empresario, el obrero, el taxista o el médico y eso ha desaparecido. El sueño de una España socialmente cohesionada se desvaneció en la crisis del 2008-2009. Ahora, cuando hablamos de las dos Españas, no solo tenemos que hablar de las trincheras ideológicas sino la social, económica y cultural. Esas dos Españas, además, han dejado de dialogar.

En su novela, la élite es amoral. ¿Lo es en la realidad?

Cuando intentaba retratar la élite de Madrid me pasaba una cosa muy curiosa y es que me alimentaba de escenas y de situaciones que yo había vivido y las tenía que rebajar par que no se identificara con estereotipos pero es que realmente son así. Cuando vives aislado en una burbuja, tienes poco contacto con el mundo real y eso te acaba volviendo idiota.

La familia Zabala parece que sólo se mueve por dinero.

Por dinero y por la preservación de su estatus porque, cuando lo tienes, sientes miedo a perderlo y utilizas todos los resortes a tu disposición para mantenerlo y para que se herede de generación en generación. Ahí tenemos ese chaval, que es el príncipe del clan familiar de los Zabala, que nace entre algodones, lo tiene absolutamente todo con la certeza de que su destino es que un día será el presidente de ese banco y no le importa provocar un accidente. Me interesaba situar a esa familia en una posición en la que también pudiera perderlo todo en un instante por el error del heredero.

Cada día, en parte por cosas como esas, es más difícil creer en la justicia.

Y es especialmente duro cuando, como a uno de los personajes, le arrebatan lo que más quiere en la vida, que es una hija, y comprueba que el sistema no funciona igual y se siente desprotegido ante la impunidad del rico kamikaze . En la historia también se plantea, cuando el sistema falla, la posibilidad de la venganza, una fantasía que todos hemos tenido en algún momento cuando nos han hecho daño. Otra cosa es si somos capaces de llevarla a cabo.

¿ La elite económica puede vivir sin la política y a la inversa?

Todo funciona como un intercambio de favores. En el caso de poder económico la particularidad es que no los hemos elegido. Enviamos al Parlamento a políticos para que tomen decisiones y sin embargo hay un poder en la sombra que las toma porque siempre está ahí . He vivido en tres continentes y en 11 ciudades y siempre me he encontrado elites que operaban en la sombra y conseguían ser más influyentes que los propios políticos. Los políticos van y vienen y el dinero se queda. Los poderosos quieren preservar su posición e influencia, porque eso les protege y les ofrece la impunidad frente a cualquier error o cualquier crisis que venga. ¿Quién salió mejor parado de la crisis del 2008 2009?

Los de siempre.

Y los que más hicieron por provocar esa crisis. ¿Quienes pagaron la factura?, los que menos hicieron. Cometimos excesos, pero la élite siempre encuentra primero la salida de emergencia.

Las crisis son cíclicas.

Me parece increíble estar cometiendo los mismos errores. España ha vuelto a la fiesta de los años 2000 y ya sabemos cómo terminó aquello en una resaca que seguimos todavía pagando. El boom inmobiliario está otra vez ahí, los excesos, el optimismo desbocado de los políticos que ignoran que hay una España que no va tan bien como creen.

¿Escribiendo la novela cuántas veces te has preguntado qué harías por tu hijo?

Muchísimas, porque los tengo en la edad de cometer errores como los que comete Bosco. Muchos padres me han dicho que al leer la novela han sentido angustia. Creo que los lectores que sean padres se van a situar situarse en la piel de ambas familias porque cualquiera trataría de reparar el error fatal de un hijo.

El reportero de guerra, ¿cómo ve la situación bélica actual?

Mal. Veo mucha gente que se pone la camiseta en los conflictos y no piensa que quienes los pagan son personas que no hicieron nada por provocarlos. Las guerras las ordenan políticos que están en despachos confortables, que nunca pisarán el frente y envían a chavales matarse y provocar la muerte de otros inocentes. No se puede pensar en un conflicto como si fuera un partido de fútbol. Eso no es Hollywood. La gente muere y sufre de verdad. Sigo sin comprender, a pesar de haber cubierto muchos conflictos y de seguirlos con detenimiento, cómo es posible que sigamos matándonos de esta manera.

¿Está preocupado?

Nunca había estado más preocupado. Es la primera vez que pienso sobre que las tensiones puedan degenerar en un conflicto global. Jamás he sido un periodista exagerado o sensacionalista, pero creo que estamos en el momento de mayor riesgo geopolítico de la historia reciente.