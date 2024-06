La Plata, Jimena Amarillo, El Buen Hijo y los australianos Bad Bangs se dan cita en el Truenorayo

El Truenorayo Fest despliega al completo todo su arsenal de confirmaciones con una programación de lo más atractiva. Si el festival ya desveló unos primeros nombres, más que interesantes, como los de Melenas, Stivijoes, La Milagrosa y Espineli, ahora deja claro que quedaban muchas y muy grandes sorpresas con las confirmaciones de La Plata, Jimena Amarillo, El Buen Hijo o los internacionales Bad Bangs. La programación musical la completan Ghouljaboy, Nanas, Sofia y las diferentes sesiones de djs que serán anunciadas próximamente y que se llevarán a cabo el fin de semana del 27 y 28 de septiembre.

Una tanda de siete confirmaciones que demuestran que el cartel de este Truenorayo es el más ambicioso hasta la fecha, con la presencia de artistas internacionales pero sin perder su apuesta habitual por el talento nacional y local. Y es que una de las señas de identidad del exitoso festival valenciano, ha sido siempre su amplia oferta de grupos de la escena patria, tanto de nombres consagrados como de emergentes.

La Plata, en el Truenorayo Fest. / L-EMV

Ada Diez y Lourdes Sanz, directoras del Truenorayo, festival caracterizado por su programación con perspectiva feminista inclusiva, afirman que afrontan esta undécima edición como un ejercicio de resistencia y esfuerzo titánico. El reconocido evento en la agenda cultural valenciana se presenta, un año más, como un lugar de encuentro para disfrutar de una cuidada selección de bandas, de actitud reivindicativa y lleno de ilustración. Tres días repletos de conciertos y creatividad en un espacio donde compartir experiencias únicas entre bailes y diversas actividades culturales donde las entradas ya están a la venta.

La ilustración, pilar fundamental

En lo que respecta al diseño y la ilustración, pilares fundamentales para el Truenorayo, el cartel de esta undécima edición ha recaído en las manos de la ilustradora madrileña, Carmen Casado. Tejidos, wallpapers, cerámica y, por supuesto, obra gráfica forman parte del universo creativo de esta artista. Su estilo camina entre el pop y la ilustración inteligente de Christoph Niemann, con una gama cromática sencilla pero directa, donde la arquitectura tiene un peso y ella la transforma en un objeto de dos dimensiones. Carmen Casado ha trabajado para The New York Times, The New Yorker, The Guardian UK/US, The Washington Post, Quarto Knows, Bon Appetit, Le Devoir, Berliner Zeitung, Jacobin, The Correspondent, Meta, UNHR, El País, El Mundo, Vogue, Forbes, o Vanity Fair, entre otras cabeceras.

Bad Bangs participarán en el Truenorayo Fest. / L-EMV

Apuesta por las artes: música e ilustración

Truenorayo Fest es un festival que nació con el propósito de convertirse en una cita anual en el calendario nacional de festivales difundiendo la música y la ilustración nacional e internacional. Además, se caracteriza por potenciar la música como plataforma de difusión cultural reivindicando el papel de la mujer como rol activo de la música, no solo como artistas sino también como técnicas, profesionales de la producción y en los principales puestos de dirección. En su cartel conviven artistas de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, con bandas jóvenes y emergentes para poder dotar a estas de referentes, apoyo y oportunidades para poder desarrollar su carrera.