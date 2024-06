Ripollés: "Sé que esta va a ser mi última exposición"

En 2012 Juan Ripolles expuso en el IVAM y, durante años, el genial pintor ha pensado que "nunca más" vería su obra expuesta en València. La edad, la menor producción, que nadie se lo propuso... "En ese momento no pensé que esa iba a ser mi despedida pero conforme pasaban lo años sí lo tenía claro", confiesa. Hasta hace dos años.

Cuadros de gran tamaño de Ripollés expuestos en el Ateneo / Loyola Pérez

Un buen día, Marcos Campos y Carmen Chaves, con el encargo de Carmen de Rosa presidenta del Ateneo Mercantil, acudieron a su taller en Mas de Flors en Burriana y le propusieron "desnudarse" y mostrar "obra inédita" en el Ateneo Mercantil. En una exposición que, según los comisarios, tenía que ser diferente. Y lo es. De eso se encargaba Francis Montesinos.

Colección de orinales pintados por Ripollés / Loyola Pérez

El proyecto cristalizó ayer con la inauguración de "Ripollés al desnudo". Una muestra para la que el salón principal del Ateneo Mercantil se ha transformado en un gran jardín de olivos, palmeras y ecualiptos en el que comparten espacio 45 cuadros de gran tamaño, 29 esculturas, un centenar de orinales, fotografías, botes de pintura, libros, bastones, zapatillas, cartelería con frases suyas... el universo Ripollés. "Al verlo todo montado me he vuelto a sentir el niño libre que, a pesar de mis 92 años, soy" apuntaba con su ramita de romero en la comisura del labio y sus quevedos pendiendo de un filo hilo. "Mi sentido del ridículo es nulo y al mirar la exposición pienso que el fracaso no existe para el creador porque de los errores se aprende", defendía tras anunciar que se encuentra inmerso en la pintura de su cuadro "de mayor tamaño", un "desafio" que le lanzó un particular de Aranjuez y el valenciano aceptó. A particulares, por cierto, ha acudido el artista para, en la que todo apunta será su última exposición, le preste la obra hasta ahora nunca vista.

La exposición 'Ripollés al desnudo' en el Ateneo Mercantil de València / Loyola Pérez de Villegas

Para la exposición, que permanecerá abierta durante 4 meses, el artista ha creado un docena de piezas, entre pinturas y esculturas, que están a la venta. Montesinos, tal y como ya hizo con Dalí, ha lanzado una colección exclusiva de camisetas con serigrafías frontales de obras de Ripollés.

