Los límites a la música en vivo en València: un concierto a la semana y el ruido de un claxon

La edición del Festival de les Arts que comienza hoy será la primera que se celebrará con la nueva ordenanza de ruidos aprobada en mayo de 2023 y que obliga a terminar cualquier actuación musical antes de las dos de la madrugada. Una restricción, por cierto, que no tienen las verbenas falleras u otros eventos festivos con música en directo. De momento, el cumplimiento de esta normativa ha obligado a Les Arts a acortar el tiempo de las actuaciones respecto a años anteriores.

Pero la del horario límite no es la única restricción a la que se enfrentan los festivales y conciertos en la ciudad de València. Ya el pasado año el ente que gestiona la Ciutat de les Arts, de titularidad autonómica, decidió dejar de acoger grandes eventos musicales durante julio y agosto para intentar esquivar las quejas y denuncias vecinales por las molestias que provocan estas actividades.

También se ha restringido la programación en la Marina, el otro espacio de la ciudad de València de titularidad pública que tiene capacidad para acoger grandes cantidades de público. Tal como señala Sergi Almiñana, presidente de la asociación de promotores MusicaproCV, actualmente solo se autorizan en la Marina -en la Sud o en la Nord- un concierto a la semana o, en casos excepcionales, dos. Un límite que no existía hasta este año.

Encontrar un equilibrio

«Se tendría que encontrar un equilibrio en algunos periodos del año, como junio-julio o finales de septiembre-octubre, abrir la Marina a más conciertos por semana por la gran cantidad de giras de artistas que quieren actuar en València y la viabilidad que supondría reducir y compartir los gastos de producción, que han subido más de un 30 % en los últimos tiempos», indica Almiñana, quien recuerda que la misma limitación de un concierto por semana se ha empezado a aplicar también en la Plaza de Toros.

Y otro nuevo límite que preocupa especialmente a los promotores es el del nivel de decibelios máximo que se permite actualmente a los eventos musicales en cualquier punto de València. El ayuntamiento ha establecido el volumen máximo de la música a 90 decibelios desde la fuente de sonido. Es decir, junto a los altavoces situados en el escenario.

Una verbena fallera, más que un concierto

Tal como indica el portavoz de MusicaproCV, el tráfico automovilístico o una televisión con el volumen alto están entre los 65 y los 75 decibelios, el claxon de un coche sube a los 90 dB y el de un autobús a 100 dB. «Una verbena fallera multiplica en mucho los 90 dB. No tiene ningún sentido».

MusicaproCV ya se ha reunido con responsables del ayuntamiento para que se modifique la normativa y se establezcan zona de la ciudad en la que históricamente se realizan conciertos (Vivers, Marina, Plaza de Toros….) sin esa restricción «tan fuerte».

«Nos han dicho que se va a trabajar en ello, pero no será hasta después de este verano», señala Almiñana quien lamenta que, mientras, València «va perdiendo competitividad» como ciudad de conciertos respecto a otras de España. «Es una situación complicada porque puede pasar que artistas importantes no vengan a la ciudad por no poder cumplir con la normativa», advierte el promotor.

