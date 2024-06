Un documental cuenta el rescate de los niños del Amazonas

Este domingo 9 de junio se cumple un año del rescate de los cuatro hermanos que sobrevivieron 40 días en el Amazonas colombiano tras un accidente de avión, y ese día llega a Movistar Plus+ un documental que cuenta esta historia con testimonios de los menores, de sus abuelos y con imágenes inéditas.

Además de con declaraciones de algunos de estos hermanos indígenas uitoto, que en el momento de los hechos tenían entre 11 meses y 13 años, ‘Perdidos en el Amazonas’ incluye entrevistas con miembros de los equipos de rescate y de periodistas, resalta un comunicado de la plataforma.

Dirigido por Cristina Nieto y Jaime Escallón, en el documental aparecen también los relatos de Nicolás Ordóñez, uno de los indígenas que encontró a los niños; Diana Mendoza, la hermana de uno de los fallecidos en el accidente, o la periodista y politóloga colombiana María Jimena Duzán.

Los cuatro menores - Lesly Mucutuy, que tenía 13 años; Soleiny Mucutuy, 9; Tien Noriel Ranoque Mucutuy, que cumplió 5 en la selva, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, que también cumplió un año, viajaban en una avioneta que se accidentó el 1 de mayo de 2023 en medio del Amazonas colombiano.

Tras el accidente el piloto logró emitir una llamada de socorro y se inició la búsqueda del aparato. Catorce días después los equipos de rescate hallaron la avioneta siniestra y los cadáveres de tres adultos, entre ellos el de la madre de los menores.

La madre, que falleció cuatro días después, les instó a tratar de buscar ayuda, por lo que salieron solos a la selva y sobrevivieron durante 40 días hasta que fueron rescatados el 9 de junio.

El documental «narra la tensión de una carrera a contrarreloj por encontrar con vida a Lesly y a sus tres hermanos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta».

«Esta búsqueda hizo que dos mundos históricamente enfrentados, indígenas y militares, se unieran y colaboraran juntos por primera vez», una alianza «vital para unir los métodos y medios del ejército colombiano con el conocimiento de la selva por parte de los indígenas», señala la nota de Movistar.

El documental muestra todo el proceso de rescate desde el anuncio del accidente, hasta el hallazgo de la avioneta estrellada, el despliegue de helicópteros, un gobierno volcado por la causa, la visión de los indígenas…

«Ellos sabían que el mantener la calma es una parte muy fundamental para no perderse en la selva (...) En algunos sitios no alcanza a entrar los rayos de sol, 16 horas lloviendo al día. No solamente con peligros propios de la zona, sino también con una amenaza que delinque en el área», cuenta en el documental el general Pedrol Sánchez, responsable del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.