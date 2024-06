Casi nunca le hicimos demasiado caso. Era la cita que habíamos dejado naufragar en la nave del olvido, como el amor en aquella canción que hizo famosa Henry Stephen cuando éramos jóvenes. Lo importante era lo que pasaba cerca y Europa era como un exótico paisaje de Marco Polo o las profundidades oceánicas que surcaba el Nautilus en las novelas de Julio Verne. En las aventuras del Capitán Nemo, los monstruos acechaban el viaje submarino. Aquí, en el caso de la nueva Europa, veíamos un grumo de países a los que juntaba y bien a gusto un monstruo común: el dinero. La Europa de otros valores distintos a los propios de la economía no la veíamos por ninguna parte.

¿Han cambiado mucho las cosas desde entonces? No soy especialista en nada. Pero creo que, cada vez más, vivir al margen de lo que pasa lejos es imposible. Y en ese nuevo o no tan nuevo paisaje, la fuerza de lo común se ha embrutecido. Las palabras que nombraban aquellos valores distintos tienen otro significado al que siempre tuvieron. La libertad que costó tantas vidas se ha convertido en un chascarrillo de taberna donde los tahúres organizan su estrategia para ganar la batalla del lenguaje: ya se sabe que quien domina el lenguaje ordena el mundo o lo desordena a su antojo y semejanza. La democracia se ha convertido, en el lenguaje de algunos de esos tahúres, en una dictadura al lado de la cual Hitler, Franco y Mussolini eran unas monjitas que ríete tú de las que le han montado el pollo a ese Papa Francisco que parecía moderno y se ha mostrado hace unos días, hablando de los que quieren ser curas siendo gais, como lo que realmente es y nunca dejó de ser, aunque cambiara la mitra por la boina del Che: o sea, Papa.

Hoy se vota. Y aquí, en la campaña electoral, las derechas no han hablado de Europa. Han hablado de lo que hablan siempre: del caso Koldo, de Begoña Gómez, de la Ley de Amnistía, del Gobierno ilegítimo porque aquí sólo es legítimo un Gobierno de derechas, de cómo se está rompiendo España, de que ya es hora de que se vaya Pedro Sánchez como si estas elecciones fueran las generales y no las europeas. Porque, para las derechas, ni elecciones europeas ni nada que se le parezca. Aquí lo que manda es España. De hecho, Núñez Feijóo ha “escondido” a su candidata porque para el PP se trata, una vez más, de una confrontación entre Feijóo y Pedro Sánchez. Qué murga, dios, qué murga la del chico gallego repitiendo lo mismo a todas horas: siempre con las pilas cargadas como el conejito de la tele. Si no gobierna pronto, lo veo como a esos pobres locos que deambulan en las películas por los pasillos de una clínica creyéndose Napoleón y repitiendo para sí mismo: soy Pedro, soy Pedro, soy Pedro… Ahora dice que quiere presentar con Puigdemont una moción de censura al presidente del Gobierno. Que le den algo, por favor.

Hoy se vota y las extremas derechas están al acecho para dinamitar Europa desde dentro. Lo está haciendo Vox con la democracia en España y ahora lo intentará en el Parlamento europeo con sus colegas de otros países. El punto casi único de su programa es el rechazo a la inmigración, a la inmigración pobre, claro está, porque a Mbappé lo van a aplaudir Abascal, Ayuso y compañía hasta con las orejas. Que, por ellos, el mar se llene de muertos. Que, como han dicho con una frialdad que aterra, tengamos “más muros y menos moros”. Que quienes dan la brasa con el cambio climático se ahoguen en sus fantasías porque no tienen un primo como Rajoy, que es el que sabe de verdad por qué las estaciones sólo existen en la publicidad del Corte Inglés.

Hoy se vota y habrá dos Europas -o algunas más- en la mesa de las papeletas. El PP europeo y la extrema derecha “buena” -ya lo han dicho Feijóo y su paisana de militancia Ursula von der Leyen- gobernarán si pueden en amigable compañía. Para ellos, Giorgia Meloni, la fascista admiradora de Mussolini, es la extrema derecha “buena”. Así que la mala debe de ser malísima porque para ellos Vox forma parte también del fascismo bueno y lo único que han hecho el PP y Vox, cada cual por su cuenta, es abrazar uno a Meloni y el otro a Netanyahu. ¿O sea que el genocida del pueblo palestino forma parte también de la extrema derecha buena? Vaya lío.

Hoy se vota y me gustaría una Europa que no renegara de la solidaridad, de la igualdad, de la urgencia climática, del respeto y el cumplimiento ilimitado de los derechos humanos. Una Europa capaz de desarrollar una política sin odios, sin muros y con todos los moros que haga falta. Sin guerras y aún menos con victorias que nunca serán lo mismo que la paz, digan lo que digan quienes abogan por más armas y no por una mesa en que el diálogo sea como ese himno a la vida que cantaba Violeta Parra en sus versos inmortales. Una Europa en que los valores humanos no sean sepultados por las paladas, tantas veces inmisericordes, de los resultados económicos.

Hoy se vota. Ojalá que por una Europa que no sea una vergüenza, ¿vale? Pues venga.