¿Qué se puede reclamar si se suspende un festival por lluvia?

El festival de Les Arts, que se celebraba este sábado, se vio obligado a suspender su segunda jornada debido al viento y lluvia. "Por motivos de seguridad de todos los asistentes, los artistas y los trabajadores del Festival de Les Arts, nos hemos visto obligados a cancelar el resto de los conciertos de la jornada", señalaba la organización a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Sobre las 22 horas, los asistentes se vieron sorprendidos por las precipitaciones y las fuertes rachas de viento. Inmediatamente, los responsables del festival desalojaron a los presentes para evitar daños similares a los ocurridos en agosto de 2022 durante la celebración del Medusa Festival, cuando, tras un reventón térmico, se desplomaron parte de las estructuras del recinto provocando un fallecido y más de 40 heridos.

Tras la suspensión, la organización de Les Arts ha señalado que las personas afectadas podrán solicitar la devolución del "saldo restante de la pulsera cashless de forma íntegra". Sin embargo, algunos asistentes reclaman la parte proporcional de los conciertos que no se pudieron celebrar, entre los que se encontraban las actuaciones de Love of Lesbian y Crystal Fighters. "Hay gente que ha venido sólo por ver a estos grupos y no ha podido disfrutar de ellos. Vamos a hablar con la Organización de Consumidores y Usuarios para ver qué podemos hacer", explica Elisabet García, quien abandonó el recinto minutos antes de que se emitiese el comunicado. "Decidimos irnos cuando vimos vallas por el suelo, objetos volar y un cartel que se estaba descolgando", recuerda.

La normativa de espectáculos recoge que las personas usuarias "tienen derecho a la devolución de la entrada total o parcial del importe abonado por las localidades, en el supuesto de que el espectáculo o actividad recreativa sea suspendido o modificado sustancialmente, salvo en aquellos supuestos en que la suspensión o modificación se produjera una vez comenzado el espectáculo o actividad recreativa y fuera por causa de fuerza mayor". En este caso, el festival de Les Arts puede acogerse a estas directrices, ya que la suspensión se debe a una climatología adversa y, además, el evento ya se había iniciado. Ante esta información, Levante-EMV se ha puesto en contacto con la organización del evento, que señala que "todavía no se puede dar ninguna información, ya que no hay ninguna decisión tomada".

Reclamar la parte proporcional

"Tiene que haber una argumentación clara para que se lleve a cabo la suspensión. En este caso, era la seguridad de los usuarios por las lluvias y el viento", señala el secretario general de la Unió de Persones Consumidores, Vicent Inglada. Reconoce que ante estos casos hay una normativa clara, por lo que es "difícil" que la organización devuelva el importe proporcional a estos conciertos no realizados.

Sin embargo, Inglada señala que las personas interesadas pueden llevar a cabo estas quejas. "Vamos a gestionar las reclamaciones y veremos si se puede pedir la parte proporcional. Nosotros siempre vamos a velar por los intereses de los consumidores", afirma el secretario general, quien reivindica que "las administraciones deberían exigir seguros de responsabilidad más elevados para que puedan cubrir estos daños". No obstante, en sus palabras, los grupos y artistas que no actuaron sí que recibirán la contraprestación económica, ya que así se señala en el contrato.

A pesar de que la organización todavía no se ha pronunciado en este sentido, sí que devolverá el importe de las pulseras "cashless" destinadas a la compra de bebida. "Vamos a asegurarnos de que no cobren ningún gasto por la gestión de la devolución", anuncia Inglada.

Concierto Manolo García

Los asistentes al concierto de Manolo García sí que podrán reclamar la devolución de la entrada. Así lo ha anunciado el propio artista en las redes sociales. "El importe de las entradas adquiridas será reembolsado íntegramente", indica en un comunicado. En este sentido, y como explica Inglada, la devolución íntegra se debe a que el concierto todavía no había empezado y, por lo tanto, los seguros se hacen responsables de estas inclemencias meteorológicas.