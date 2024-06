Los finalistas valencianos en los Premios Max reivindican un mayor apoyo a las artes escénicas

Empieza la cuenta atrás para la 27 º edición de los Premios Max, que se celebran el próximo 1 de julio en Tenerife. En esta ocasión, el certamen contará con seis nominaciones valencianas. Entre ellas, destacan Paula Serrano, con la obra En la oscuridad todo se mueve, que opta a mejor espectáculo de danza y mejor coreografía; Christine Cloux, con Corps seul, como mejor espectáculo de danza y mejor intérprete femenina; Bruno, el musical que lo cambió todo, en la categoría de mejor espectáculo musical y Mingo Albir en mejor diseño de iluminación. Como viene siendo tradición durante los últimos años, todos ellos se han reunido, junto a la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencia de Cultura, María José Mora, en la sala SGAE Centre Cultural de València para celebrar esta nominación y, a su vez, reivindicar un mayor apoyo y presencia en el sector.

Durante el encuentro, dirigido por el dramaturgo Rodolf Sirera, en representación del Consejo Territorial de SGAE de la Comunitat Valenciana, se ha reivindicado la gran representación del sector de la danza entre estas nominaciones, ya que incluye cuatro de las seis candidaturas. "Las artes escénicas no son sólo los espectáculos de texto, sino también danza, espectáculos musicales, ilusionismo... Lo bueno de estos premios es que se pueden entregar a cualquiera, ya sean compañías y artistas grandes o pequeños", ha reivindicado Sirera.

La bailarina y coreógrafa Paula Serrano ha agradecido las dos nominaciones recibidas por En la oscuridad todo se mueve, que representa una metáfora del refugio ante la dificultad de la vida. "Busco incomodar al lector. Como en las otras dos obras que he creado, utilizo la limitación de la vista para traspasar el texto a los bailarines", ha señalado.

Corps seul y la valenciana de adopción Christine Cloux también optan a dos nominaciones, que fueron recibidas con sorpresa y emoción. "Estoy nominada con gente que tiene grandes trabajos y puesta en escena, pero en mi caso no es así", ha reconocido la bailarina, que ha explicado que hasta el vestuario ha sido creado por su madre. Cloux ha aprovechado su intervención para reivindicar todo el trabajo que hay detrás de una producción. "Llega un momento, con cierta edad, en el que no te contratan y el cuerpo se deteriora mucho", ha lamentado. Por su parte, María José Mora ha señalado que "la danza tiene buena salud en la Comunitat Valenciana y hay muchos perfiles talentosos". Sin embargo, ha recalcado la importancia de "poner los escenarios necesarios, ya que no sólo es la exhibición, sino todo el proceso que hay detrás".

Musicales con profundidad

Los autores y directores de Bruno, el musical que lo cambió todo, Víctor Lucas y Mamen Mengó, han aprovechado su intervención para reivindicar la importancia de los espectáculos musicales. "Queremos que el teatro musical tenga su hueco en el territorio porque tiene que llegar una nominación nacional para que se nos valore", han lamentado los directores, quienes han reivindicado las dificultades para llevar a cabo un musical de estas características. "La gente cree que los musicales son para divertirse, pero hay que tienen una gran profundidad. En este caso, ha habido un proceso de investigación para hablar sobre el bullying", han añadido.

Por su parte, Mingo Albir, finalista en la sección de mejor diseño de iluminación por Tots eren fills meus, ha reconocido el trabajo de todos los oficios teatrales. "He logrado bailar a través de la luz. Mi trabajo es muy efímero y se cocina en escena", ha explicado.

