Joaquín Camps: "Todos tenemos dentro ese personaje que más vale conocer, no sea que nos arruine"

El valenciano Joaquín Camps regresa con el ‘thriller’ La oscuridad que habita en mí (Planeta), con el que pretende atrapar al lector y, a su vez, hacerle reflexionar sobre ciertos aspectos.

¿Cómo nace este libro?

Viajé a Barcelona para ver a mi editora. Tenía dos horas para coger el tren y me di un paseo por un barrio de Barcelona que no había estado nunca, que es muy sofisticado, Pedralbes. Y allí me paseé por la avenida Pearson. Es una avenida llena de mansiones decimonónicas, que tienen mucho lujo, pero también un aire un poco siniestro. Pensé que ambientar un ‘thriller’ aquí tendría potencial. Y ese es el germen de la novela.

El título ya deja entrever que todos tenemos una parte oscura.

Enlazando las dos preguntas, en las primeras versiones con las que yo trabajaba, la novela la titulé Avenida Pearson, pero La oscuridad que habita en mí refleja mejor la esencia de la novela porque Avenida Pearson es un nombre que no dice mucho, mientras que el argumento de la novela tiene mucho que ver con ese pasajero oscuro que todos llevamos dentro, que en unas ocasiones es más grande y en otras es más pequeño, en unas es oscuro y en otras, menos. Todos tenemos dentro ese personaje que más vale intentar conocer, no sea que te arruine la vida por actuar en la sombra.

Nunca llegamos a conocernos del todo, ya que no sabemos cómo actuaríamos en ciertas ocasiones.

Ese es el juego de la novela, el juego de efecto. El poner al lector, a través de la piel de Cameron, que es la protagonista y la narradora en primera persona, en situaciones que le hagan pensar que si yo me viera en el pellejo de Cameron viviendo esto, igual no soy una persona tan civilizada como creo que soy. Yo he intentado que la novela entretenga porque creo que es una condición necesaria e imprescindible en un ‘thriller’. Yo no quiero escribir nada que no entretenga, porque creo que debe ser requisito. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Además, me gusta que mis novelas hagan pensar un poquito y que te mires hacia adentro. Esa reflexión sobre tu pasajero oscuro, creo que la novela lo consigue.

La primera página del libro, donde aborda esa mancha de sangre seca que aparece, ya enmarca al lector en el suspense y en la intriga.

Esa media página inicial, la meto y la utilizo porque las primeras 30 páginas de la novela, Cameron es una chica guapa, joven, influencer, con una vida frívola y divertida, que viene a Barcelona, a cumplir su sueño, pero no quiero que el lector se confunda. Esto es un ‘thriller’ y tiene sangre. Con esa media página inicial, le digo que esto va de sangre. Creo que es un buen señuelo.

También lo son las fechas.

Con eso también intento captar la atención del lector. Aunque Cameron parezca una chica, una influencer con una vida frívola, insisto que esto va de sangre.

La protagonista, además, es un reflejo de la realidad. A pesar de encontrarnos en un mal momento, siempre intentamos sacar la mejor parte en nuestras redes sociales.

Sin duda, Cameron es un ejemplo de una mujer que evoluciona desde una mujer con una vida fácil en todos los sentidos, muy volcada hacia afuera en las redes sociales, hacia después de lo que pasa en la novela y de verse envuelta en un crimen en el que ni el lector ni ella tienen claro si son víctimas o culpables. De hecho, esa es la gran pregunta que tiene que responder el lector. Acaba siendo una mujer, quizás no con una vida tan feliz, pero sí mucho más auténtica, mucho más empoderada porque toda la experiencia le hace madurar y evolucionar. Ya no vive tan hacia afuera a través de las redes sociales, sino un poquito más hacia adentro. Es la característica de un personaje que intento que cambie conforme le van pasando cosas, que es la única manera que los personajes sean reales, que no sean caricaturas.

Desde el principio la protagonista ya se ve empoderada con frases como que el hombre de su vida tiene que llorar o cuando rechaza irse de Barcelona porque ha ido a escribir un libro.

En las primeras 30 páginas, se muestra una Cameron frívola, pero con esas dos reflexiones. Hay una también al final que dice que somos libres, pero quizás la única libertad que tenemos es a qué nos encadenamos. Cameron tiene un fondo muy interesante. Es una chica que, a pesar de esa vida que lleva un poquito frívola, voy dando pinceladas de que es un personaje y una persona con un potencial un poquito más interesante.

La salud mental también tiene una gran importancia con las reflexiones con su psiquiatra.

Sin duda, la salud mental, tema afortunadamente de moda y que la sociedad tiene que tomárselo en serio, es nuclear en la novela. Cameron, se embarca en una vida del sueño, un chulazo se enamora de ella, tienen dinero, tienen juventud y belleza... pero la salud mental le juega una mala pasada y se le despierta un brote psicótico. Las conversaciones de Cameron con su psiquiatra son el instrumento que yo utilizo para darle carne al personaje, a través de su dolor por la enfermedad y de su dolor por el desamor. Su marido le abandona cuando la enfermedad le transforma. Esas conversaciones con su psiquiatra creo que le dan una profundidad al personaje que lo vuelve interesante.

Ha apostado por el ‘thriller’, que es un género complicado, pero que gusta a los escritores. ¿Qué tiene este género?

Yo no he elegido el género, es el género el que me ha elegido a mí. Mis tres novelas son ‘thrillers’ y las tres han aparecido por lo que yo llamo ‘insights’, y lo digo en inglés porque en castellano la traducción de iluminación tiene unas connotaciones religiosas de secta que no me gustan. De repente, me surgen en ese paseo por Pedralbes. Dejo sedimentar esta idea y alrededor de esa, cuando valoro que tiene potencial, creo una trama. Esos regalos creativos que me llegan en forma de ‘insights’ son intrigantes.

¿Cree que si un libro no atrapa desde las primeras páginas no es un buen libro?

Yo no creo que haya novelas largas, creo que hay historias aburridas. Si la trama de una novela te atrapa, da igual las páginas que tenga. Es obligación del escritor de ‘thriller’ atrapar argumentalmente al lector. Y, por supuesto, en las primeras páginas tiene que haber ya carnaza porque todos tenemos muchas cosas que hacer y muchos entretenimientos alternativos. Si le voy a dedicar mi tiempo a la novela, quiero que la novela, como mínimo, me entretenga. A parte de ese ingrediente fundamental, me gusta también que los personajes te den unos toquecitos de introspección. Yo cuando empiezo a leer una novela y no tiene un arranque que me enganche, no creo que el escritor haya hecho bien su trabajo.

Suscríbete para seguir leyendo