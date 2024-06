Acto central del (no) Any Estellés: Vicent Andrés Estellés, reconocido con honores en València

Vicent Andrés Estellés ya ha tenido un acto institucional por el centenario de su nacimiento. No ha sido ni el imaginado, ni el esperado y quizás menor de lo que la figura de uno de los poetas más reconocidos merezca, pero lo ha tenido y no menos importante.

Este miércoles, el Centre Octubre de Cultura Contemporània de València se ha llenado de gom a gom para honrar al creador de versos tan míticos como el de «No hi havia a València...».

No ha habido representantes del Consell, que ha dejado este 2024 al fill del forner sin año oficial en la Comunitat Valenciana, pero sí de la Generalitat de Catalunya, que no dudó en declarar su particular Any Estellés, comisariado por la poeta de Oliva, Àngels Gregori.

El reconocimiento ha sido en ‘casa’, en la València que Estellés también retrató con palabras. Se ha anunciado como el acto central del 2024, organizado por la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Acció Cultural del País Valencià y la Plataforma Cívica Cent d’Estellés.

Anna Oliver, presidenta de Acció Cultural, ha considerado que, pese a todo, el poeta «tiene ahora el reconocimiento merecido» en un año que ha acabado siendo «magnífico».

Por su parte, la consellera catalana de Cultura, Natàlia Garriga, ha destacado «la valía de Estellés como poeta universal, además de su dimensión popular y cívica». Entre otras cosas, valora que «no solo bebió de la palabra y la tradición culta de Ausiàs March, sino también del habla de la calle, del pueblo, de todos».

Para ella, los versos de Estellés, «explican nuestra manera de vivir y de entender el mundo. Es un caso especial por su valor como poeta pero también por una dimensión social y política que pocas figuras tienen». En estos «tiempos difíciles», Garriga defiende el «Estellés más político y reivindicativo» y el «uso de la lengua como hacía él».

100 años y como si fuera ayer

Àngels Gregori explica a este diario que Estellés se valora más allá de la Comunitat Valenciana y destaca «la vigencia de un poeta que nació hace 100 años y murió hace 30» aunque «leemos sus versos como si los hubiera escrito ayer», apuntó.

En referencia a la situación anómala de que no se haya declarado el Any Estellés por la Generalitat Valenciana —sí por la Diputació de València—, Àngels Gregori afirmó que «el hecho de que se le haya querido censurar y silenciar ha tenido una respuesta ciudadana y social muy importante», por lo que «pasará a la historia como el centenario más celebrado en diferentes territorios», aseguró.

Precisamente, el considerado acto central del aniversario se ha realizado en junio y no en torno al 4 de septiembre —cuando el autor hubiera cumplido los 100 años—, porque «hay una avalancha importantísima de actos previstos y hemos querido descentralizar», apuntó la poeta.

Público en el acto. / Germán Caballero

El acto se ha cerrado con la actuación musical del cantautor Andreu Valor, pero antes hubo una conversación con Carmina Andrés, hija del poeta y presidenta de la Plataforma Cent d’Estellés; Àngels Gregori; los poetas Jaume Pérez Montaner y Sebastià Alzamora; e Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

De esta manera, se ha puesto de relieve la figura de Estellés como padre; la de profesores y amigos del poeta; y la de las generaciones más jóvenes que han leído al autor.

En el debate se ha hablado de la relación de Estellés con el escritor Joan Fuster, que alabó sus escritos y a través de quien muchos conocieron el poeta; su vínculo con Mallorca; y de la existencia de «muchos Estellés», como ha apuntado Jaume Pérez Montaner, autor de una nueva antología recientemente publicada. «De Estellés no se puede huir, está presente como lo está Ausiàs March», asegura. «Cada vez hay más ‘deudores’ de Estellés», dice sobre los nuevos poetas que se inspiran en él.

En el plano más personal, Carmina Andrés explicó que su padre «no quería ver penas» cuando estaba en casa, «jugaba al parchís y era un tramposo, y no soportaba que nadie se metiera son su familia, estábamos por encima de todo». Su hija también confiesa que su Estellés favorito es «el jovenet», que también juega con los versos y el lector como lo hacía en la infancia que ella recuerda.

Periodista y figura internacional

La jornada tenía prevista una ruta estellesiana por Burjassot que se suspendió por la lluvia y se reprogramará. También estaba prevista la participación de Joan Francesc Mira, quien finalmente no pudo asistir, y entre el público sí hubo caras conocidas de la política valenciana, sindicatos, entidades culturales y de las letras valencianas.

Los actos del año se cerrarán oficialmente en Barcelona, en noviembre, con una fiesta literaria dedicada al poeta, de quien también se reivindicó su labor periodística —ejerció la profesión durante varias décadas y fue su principal sustento económico— y la necesidad de potenciar su vertiente internacional.

Concierto en Burjassot

El 7 de septiembre en el auditorio de Burjassot se hará el concierto colectivo más importante dedicado al poeta en la Comunitat Valenciana. Será, el sábado más cercano al 4 de septiembre, dia de nacimiento del autor y, oficialmente, será también el pistoletazo de salida de las fiestas, cenas y Nits Estellés, las cenas con recitación de versos.

En el concierto se convocarán todos los artistas y grupos que hayan musicado Estellés. La coordinación artística la llevará el Col·lectiu Ovidi Montllor.