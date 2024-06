IVC aplaza el festival Polirítmia a otoño y deja de contar con su creador y director

Seis ediciones después, Polirítmia, el festival dedicado a la música de raíz del Mediterráneo, deja de celebrarse, al menos en su fecha habitual de julio. Ni el Institut Valencià de Cultura (IVC), encargado de la mayor parte de su programación, ni el Ayuntamiento de València, que hasta ahora colaboraba en su producción, han cerrado una programación para ese mes relacionada con el certamen y tampoco le han encargado a su director, Rafel Arnal, que se ponga a trabajar en ello.

Aun así, desde el IVC aseguran que este evento -en el que la música cantada en valenciano siempre ha tenido un peso importante entre las propuestas llegadas de otras geografías- se celebrará este año en octubre o noviembre. Fuentes de la conselleria indicaron ayer que la edición de 2024 se retrasa al otoño porque «no se había programado nada hasta ahora» y que será el propio equipo de producción del IVC el que se ocupará de diseñar el desarrollo del festival.

Arnal, que además de director del Polirítmia en todas sus ediciones fue también su ideador y ha sido el encargado de diseñar la programación (al menos hasta ahora), aseguró ayer a este periódico que no ha recibido ninguna comunicación ni del Institut ni de la concejalía de Cultura Festiva (ambas gestionadas por Vox) sobre la celebración del festival ni en el próximo julio ni en otoño ni sobre su continuidad o no al frente del mismo. «Sé que el IVC sí ha hablado con otros directores de festivales pero conmigo no se ha puesto nadie en contacto», aseguró.

Un festival innovador

Polirítmia nació en 2018 como un «festival innovador» que conjugaba una vertiente lúdica y otra formativa, ofreciendo por una parte espectáculos musicales y de danza, y por otra, cursos dirigidos al profesorado, tanto a docentes de Primaria como a profesores de ESO, de conservatorio o también para el sector profesional de la música.

Polirítmia está organizado por el IVC -institución que se ocupa de contratar al director del certamen y de pagar la mayor parte de los gastos y el caché de los artistas- y recibe la ayuda económica del Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos (Cefire) de la Generalitat, la Diputación de Valencia, la Universitat de València y el Institut Ramon Llull.

El Ayuntamiento de València, por su parte, ha colaborado en los últimos años con el Polirítmia a través de la concejalía de Cultura Festiva organizando actos como el Cant al Ras, el Correfoc, el Sarau o les Muixerangues, y cediendo la Plaza del Ayuntamiento para los conciertos más importantes del festival.

En este sentido, en 2023 tuvieron lugar varios conciertos que llenaron de público la plaza como los de Maria del Mar Bonet, el pianista libanés Aleph Abi Saad, Marala, La Maria, Balkan Paradise Orchestra o la cantante siria Mais Harb.

El festival Polirítmia, dedicado a las músicas y danzas del Mediterráneo, cerró su sexta edición con más de 17.500 espectadores en los nueve días de programación, lo que representa una subida de más de mil personas con respecto al año anterior.

Festival consolidado

Rafel Arnal, director artístico de Polirítmia, se mostraba entonces muy satisfecho de la consolidación de la cita veraniega: “La sexta edición de Polirítmia ha afianzado las cifras ascendentes de los últimos años y ha sido todo un éxito. Es un festival precioso, popular y vital, que por sexto año consecutivo, sin parón por la pandemia, ha acercado los sonidos y las danzas de todos los rincones del Mediterráneo al centro de València, con una oferta que ha combinado novedades y transgresión con nombres consolidados que refuerzan nuestra tradición musical y que han tenido una impresionante acogida de público, tanto las propuestas al aire libre como las del Teatro Rialto. No podemos hacer más que agradecer al público que se haya sumado tan masivamente a las actividades y esperamos que Polirítmia pueda continuar ofreciendo su programación diversa, multicultural y apasionada durante muchas más ediciones”.

