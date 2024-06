Sergio Alapont: «‘Nabucco’ es una obra de arte viva que está siempre en crecimiento»

Otra vez «Nabucco». Ya dirigió esta ópera de Verdi en el Teatro Real de Madrid y ahora debuta con ella en el coliseo lírico sevillano en su final de temporada.

El Teatro de La Maestranza es emblema de los teatros operísticos españoles. Espero terminar la temporada lo más alto posible con esta producción. Siento un gran honor de estar dirigiendo este Nabucco.

Es una pieza de conoce bien. ¿Cómo es «Nabucco»?

Nabucco crea un antes y un después en la historia del melodrama. Para empezar porque Verdi es un compositor único. Es decir, cuando nos referimos a compositores de una inmensa calidad y que los considero ‘dioses’, como son Vincenzo Bellini o Gaetano Delizetti, nos referimos a ellos como pertenecientes al repertorio belcantista. Si hablamos de Vivaldi, nos referimos al repertorio barroco. Sin embargo, cuando hablamos de Verdi, hablamos del repertorio verdiano. Un personaje en Verdi no tiene solo un color. Verdi es capaz de prescindir prácticamente de la ayuda de los libretistas y elige él los sujetos literarios y a su gusto; le da por primera vez en la historia un poder a la palabra sin precedentes.

Entonces, ¿Verdi en un género en sí mismo?

Efectivamente y esta es una de las grandezas. A través de su longeva y riquísima producción de 32 títulos, hace un viaje experimental en el lenguaje musical sin precedentes. Su sabiduría y su madurez es tal que el ritmo de crecimiento en su lenguaje es único y exclusivamente reservado a un genio como él. Verdi, es Verdi. Es inclasificable. En mi opinión, es el compositor que demostró ser el más grande de toda la Historia de la música. Además, creo que Nabucco es una de las obras de arte más bellas de todo el patrimonio cultural italiano. Y no me olvido de Botticelli, ni de Miguel Ángel o de la cúpula de Brunelleschi de Florencia. Nabucco es una obra de arte viva que, a diferencia de una pintura, está siempre en crecimiento, siempre en proceso, a lo largo de todos estos años, desde el 1842 hasta 2024.

¿Qué supone esta ópera para usted?

Tengo la fortuna de haber dirigido mucho repertorio de Verdi. Y, sobre todo, de haberlo dirigido mucho en Italia. El respeto y la sabiduría que uno escucha cuando dirige Verdi allí es la mayor de las enseñanzas que he tenido la suerte de experimentar.

Ya la dirigió en Madrid. ¿Será muy diferente?

Es importante intentar respetar al máximo la voluntad del compositor. Obviamente, es imposible repetir una interpretación, no se trata de fotocopiar. Es imposible que el intérprete fotocopie vocalmente su interpretación o que un director copie su gesto. Cada director tiene un peso, cada cantante tiene un modo de expresar. Ya hay una interpretación, no es necesario añadir a eso cortes que son irrespetuosos con el compositor.

Debuta en el Teatro de La Maestranza de Sevilla. ¿La primera vez genera más nervios?

Más que nervios diría entusiasmo. Si un día tengo que salir a dirigir y no tengo la más pequeña preocupación o sensación de responsabilidad, me preocupo mucho, porque quiere decir que no estoy vibrando lo suficiente como para dar lo mejor de mí mismo.

¿En qué teatro le gustaría debutar?

El que me crea mayor veneración por su calidad artística es la Ópera del Estado de Baviera, en Múnich. Sé que hay teatros que mediáticamente son considerados más importantes, pero por el refinado y la reputación que tiene a nivel artístico y la orquesta que tiene, pienso que es uno de los mejores teatros de ópera en el mundo.

¿Le veremos próximamente dirigiendo en València?

Tengo una relación excepcional con la Orquesta de València y estoy en trato con su director, Vicente Llimerá, para fijar un concierto. Con el Palau de les Arts he tenido mucha suerte y me siento muy afortunado por haber sido el primer director valenciano de la historia del Palau de les Arts en dirigir ópera. Sin embargo, siento una gran frustración por haberme reunido hace tres años con el director artístico actual, Jesús Iglesias, que me trató de una manera maravillosa, pero que no me ha visto dirigir pese a mis invitaciones. Parece que para Les Arts no eres lo suficientemente bueno si no has dirigido la Filarmónica de Berlín o si eres español o valenciano. Mi más cordial tirón de orejas.

