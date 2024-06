Bely Basarte: «La canción del verano tiene que ser pegadiza, alegre y bailable»

Durante el verano del año pasado "Columbia", de Quevedo, se convirtió en una de las canciones más sonadas. El tema sonó en radios, chiringuitos, discotecas, festivales e, incluso, en supermercados. En 2022, ocurrió lo mismo con "Quédate", del mismo artista, o "Te felicito", de Shakira y Rauw Alejandro. Durante la temporada estival, la música se convierte en protagonista. Las canciones forman parte de nuestro día a día. Sin embargo, siempre hay un tema que no dejamos de tararear. Se trata de esa canción que hace bailar o saltar a cualquiera, que, incluso, llega a aprenderse a la perfección y que, tras escucharla miles de veces, se convierte en ese éxito aburrido que sólo desea que termine de sonar.

Shakira o Ana Mena son algunas de las artistas que compiten por convertir sus canciones en los éxitos de este verano. Todas ellas comparten una fórmula y características similares. "La canción del verano tiene que ser pegadiza, alegre y bailable porque durante estos meses nos apetece salir y bailar, ya que es la época en la que hay más festivales", explica la artista, compositora y productora Bely Basarte, que participa esta tarde en el Festival Fronteras. Basarte imparte el taller "Cómo hacer una canción", en el que compartirá los secretos de su laboratorio musical y el arte de componer una canción. Para ella, hay canciones que, por su ritmo, suenan más en verano, mientras que en otoño "son más tristes y melancólicas por las condiciones climatológicas".

Durante la actividad, la propia artista propondrá al público, que ha agotado todas las plazas disponibles, crear una canción. Para ella "no existe una fórmula ni un manual de instrucciones" a la hora de componer una canción, aunque, en sus palabras, "debe ir con la verdad por delante". La propia Basarte, que empezó sus andaduras versionando temas en YouTube, afirma que, en su caso, hay canciones que "nacen cuando vas en el bus, mientras que, en otros casos, me surgen cuando me siento a tocar con la guitarra". Aunque cada artista tiene su propio estilo, Basarte señala que, en ocasiones crea la melodía con su guitarra, que se ha convertido en "terapéutica", pero, en otros casos, "pone la melodía al mensaje". "La importancia es lo que transmite", reivindica la artista, quien se basa en muchas de sus vivencias.

Sin embargo, no es tan sencillo crear una canción, por lo que, en muchos casos, surgen bloqueos artísticos. "Cuando se me atasca, a veces, abandono la canción y, a veces, doy un paseo o cambio de actividad". La industria musical es una industria en la que existe una gran presión. "Todo el mundo parece ser muy productivo en redes, por lo que es muy complicado no compararse", indica. Sin embargo, reivindica la importancia de cuidar la salud mental y tener claro el estilo. A pesar de ello, "es inevitable probar otros estilos o salir de la zona de confort para encajar unas letras en un acorde, esa forma de arte que mueve las emociones del mundo".

