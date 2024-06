«Llegir en valencià» ens ajudarà a conviure i superar les pors amb la lectura

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura presenta este dimecres, 19 de juny, a les 12.30 h, a Alzira, la campanya «Llegir en valencià, sense por». Enguany, la iniciativa animarà la població a llegir en la nostra llengua a través d’històries en les quals descobriran com es pot conviure i superar les pors més habituals que patim com a éssers humans.

El primer llibre de la col·lecció, A.M., bateria dels Beatles, escrit pel reconegut escriptor valencià, Vicent Usó, es podrà aconseguir gratis el diumenge, 23 de juny, amb el diari Levante-EMV i el 7 de juliol, amb Información d’Alacant. La resta de títols es podran adquirir dissabtes i diumenges amb Levante-EMV, i divendres i dissabtes, amb Información, per només 1 euro.

La col·lecció

«Llegir en valencià, sense por» ens atraurà i motivarà amb onze històries de superació i creixement personal escrites pels autors i autores valencians que han col·laborat en la col·lecció. La por als accidents, a la soledat, a les malalties, a sentir-se discriminat, a la foscor, al compromís en parella, als fenòmens meteorològics, a l’aïllament, a l’envelliment, a no tindre habitatge i a la desocupació laboral són els temes tractats als llibres de la col·lecció del 2024. Com a novetat, aquest any ens afegim al centenari d’Estellés. Al final de cada llibre, hi haurà una poesia de l’autor relacionada amb el tema principal de cada relat.

Són textos escrits expressament per a la campanya per escriptors i escriptores destacats del panorama literari valencià, com són Vicent Usó, Anna Rubio, Manuel Baixauli, Teresa Broseta, Francesc Gisbert, Irene Klein, Urbà Lozano, Carme Cardona, Anna Moner, Jovi Lozano i Lourdes Toledo. Així mateix, les cobertes han sigut expressament dissenyades per a la col·lecció per professionals de la il·lustració del nostre territori: David González, Virginia Lorente, Pablo Caracol, Benedetta Notarandrea, Viv Campbell, Jotaká, Adela María Flore, Jose Luis Arroyo, Vane Julián, Laura Inat i Van der Veen.

Més de 3.500 euros en premis

Com és habitual, durant la campanya es posarà en marxa un concurs en el qual els participants hauran de respondre setmanalment preguntes sobre el contingut dels llibres. Entre els diferents encertants se sortejaran més de 3.500 euros en premis. En concret, es poden aconseguir vals de compra per a Consum i Pollos Planes, carrets d’anar a comprar de Rolser, lots de productes Café Silvestre, entrades dobles per a Bioparc i lots de productes de Teika. Les bases es poden consultar en el web de la campanya: www.llegirenvalencia.org.

Una campanya compromesa amb la cultura valenciana

«Llegir en valencià» és una campanya impulsada des de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura que compta amb la implicació de nombroses institucions públiques i privades vinculades al món del llibre i la cultura, com són Levante-emv, Información, Consum, la Diputació de València, Arroz Dacsa, Teika, Caixa Popular, la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de València, Florida Grup Educatiu, Escola Valenciana, la Generalitat Valenciana, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Consell Valencià de Cultura.

Així mateix, compta amb la col·laboració de la Fundació Bancaixa, Bioparc, Café Silvestre, Pollos Planes, Rolser i l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. A més a més, disposa del suport de més de 30 entitats de diferents àmbits: Plataforma Cent d’Estellés, ACPV, À Punt, Albena Teatre, AELC PV, AEPV, CCOOPV, COBDCV, CRIT Companyia de Teatre, EUPV, Federació de Societats Musicals CV, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, FULL, IIFV, Mancomunitat de la Ribera Alta, Mancomunitat de la Ribera Baixa, Mancomunitat de la Safor, Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Món d'Animació, Reial Societat Econòmica d'Amics del País, Sala Rex Natura, Sala Russafa, STEPV, Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Unió Llauradora i Ramadera, Unió de Periodistes Valencians, UV, UJI, UMH i UNED.