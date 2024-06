El valenciano Óscar Navarro crea una pieza musical para Felipe VI

Madrid se viste de gala hoy para celebrar el décimo aniversario de la coronación del rey Felipe VI. Durante todo el día, los reyes de España protagonizarán varios actos con motivo de esta celebración. Entre ellos, se encuentra un concierto nocturno, en el que participará el compositor y director de orquesta valenciano Óscar Navarro.

Él ha sido el encargado de crear la obra "Obertura rey Felipe VI", que será interpretada ante los Reyes esta noche, sobre las 21 h en el Palacio Real, por parte de una banda compuesta por 80 músicos. La composición fue un encargo de la Guardia Real hace un mes. "Fue un encargo a contrarreloj, que, además, coincidió con mi reciente paternidad, por lo que se ha producido todo de manera muy apresurada", reconoce el compositor a Levante-EMV.

La pieza está planteada en formato de marcha, adoptando diferentes pinceladas que llevan de manera inesperada al Himno Nacional. "Es una obra majestuosa, que empieza a modo de marcha con toques militares y, además, el público podrá escuchar toques del Himno de España", señala el autor, quien reconoce que el objetivo de esta pieza es "transmitir la solemnidad que merece la celebración de este décimo aniversario".

Sin embargo, esta no será la única vez que se interpreta esta pieza. Durante la temporada 2024-2025, la "Obertura Rey Felipe VI" será interpretada por la Unidad Musical de la Guardia Real de España en varias ciudades de España. Esta formación, representativa de las Fuerzas Armadas, abarca un amplio repertorio que va desde la música castrense hasta partituras de alto nivel.

Otros proyectos

Aunque actualmente reside en Madrid, Navarro nació en Novelda, donde inició sus estudios musicales y recibió el Premio Extraordinario fin de Grado Elemental y Mención Honorífica en el Premio Extraordinario junto con Matrícula de Honor en el final de sus estudios superiores en la especialidad de clarinete, en el Conservatorio Superior “Óscar Esplá” de Alicante. Tras estudiar composición y dirección en la “Allegro Internacional Music Academy” de València, fue seleccionado por la prestigiosa Universidad del Sur de California (Los Ángeles) para realizar la especialización en composición para cine y televisión.

Durante estos años, Navarro ha realizado grabaciones de música en Capitol Records, Paramount Pictures o Warner Bros. Al finalizar sus estudios, fue galardonado con el premio “Harry Warren Endowed Scholarship for Scoring for Motion Pictures and TV” como el alumno más destacado de su promoción.

Como director de orquesta, ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica de Córdoba, European Royal Ensemble o la Joven Orquesta Sinfónica de Ibiza. Además, ha colaborado como director con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú (Rusia), Orquesta Sinfónica de la Radio de Grecia, Orquesta Sinfónica de Macedonia, St Croix Valey Symphony Orchestra (EE.UU), Orquesta de la Radio de Kiev (Ucrania), o la Hollywood Studio Orchestra (Los Ángeles).

Su música ha superado la veintena de galardones entre premios y nominaciones llegados desde España, Estados Unidos, Holanda, Singapur, Italia, India, Francia o Sudáfrica destacando los premios “Hollywood Music in Media Awards” (Los Ángeles), “Premio BUMA” (Holanda) a mejor compositor internacional, los “X Premios de la Crítica Musical Cinematográfica”, “Mundo BSO Awards”, “XIII Premios Goldspirit”, “Accolade Music Awards”, “Track Music Awards”, “Global Music Awards”, “Premios Jerry Godsmith” y la nominación a los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España con la BSO para la película “La Mula”.

