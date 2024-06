Bernard Plossu, el fotógrafo que 'pinta' paisajes, recala en el Centre del Carme

Un total de 80 fotografías de paisajes del reconocido fotógrafo Bernard Plossu integran la nueva exposición que el Centre del Carme inaugura este jueves. “España en color Fresson” recoge muchos de los parajes y edificios que el francés ha instantaneado en sus casi 50 años dándole click a la cámara.

Se presenta como un enamorado de España, sobre todo de los pueblos y de los paisajes áridos casi desérticos que dice que le recuerdan a las Américas. Y es que, Plossu tiene un vínculo especial, sentimental y emocional con España, pues su mujer era andaluza y aquí vivió algunos años, además de tener muchos amigos.

Así lo ha contado él mismo, en la presentación de la muestra para los periodistas. Sin rostros, la exposición es un retrato documental de calles -casi siempre vacías-, edificios, pueblos y paisajes, sobre todo de Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía.

Además de su particular visión, Plossu se caracteriza por su apuesta decidida por el papel fresson, uno muy específico, sin brillo y con textura rugosa, que da a los fotografías un aspecto de pintura cálida y sobria, analógica y lejos de grandilocuencias, que cautivó desde el inicio a Plossu, conocido también por sus viajes, que le han llevado a fotografiar también en África.

El papel fresson lo descubrió y patentó Thèdore Henri Fresson y solo se encuentra cerca de París, donde desde hace más de 100 años lo desarrolla su familia en un pequeño laboratorio.

Las imágenes de la exposición, son copias impresas con esta técnica y su autor defiende “la fotografía a la antigua, de película, no la digital”. Por eso, explica que trabaja con rollos de 36mm, y apunta “que la fotografía de antes era fotografía pura”. “Yo no utilizo el digital”, afirma.

“Hay paisajes de ciudad y naturaleza, no retratos. La idea es enseñar una mezcla de los paisajes españoles y el fresson y el color dan ‘ambiente” a las fotografías”, apunta sobre la exposición. A diferencia de su compatriota, el archiconocido Henri Cartier-Bresson, Plossu dice no buscar “el instante” y apuesta por “la sorpresa” y el color. “Me apena no haberle podido enseñar a Cartier-Bresson el fresson y que supiera que el color es bueno, ¡porque es bueno para la fotografía!”, asegura.

Plossu y València

Plossu señala, en las paredes del Centre del Carme, los cuadros con las fotografías realizadas en València. “He venido mucho y cada vez es diferente. La reputación en Francia es que València es la ciudad más bonita de España y aquí ‘todo funciona’ y tiene un encanto y algo parecido al ‘ritmo’ italiano”, dice sobre la ciudad que también ha fotografiado.

En cuanto a su profesión, para él la fotografía tiene “mucha tranquilidad, pero un instante loco; para tener la fuerza de esta velocidad hay que ir despacio”, ha asegurado. “Para ir rápido hay que ir despacio”, ha recordado que le decía su padre de niño.

El fotógrafo de los instantes 'no decisivos'

“España en color Fresson” está comisariada por Juan Pedro Font de Mora, librero y gestor comercial, que además de la selección de las fotografías -que no están ordenadas por localización, sino que invitan al visitante “a jugar”- ha destacado también el catálogo, “es lo que permanece y también es muy importante para Plossu”.

Juan Pedro Font de Mora, Bernard Plossu y Nicolás Bugeda. / Miguel Ángel Montesinos

“Aunque él es muy conocido por su trabajo en blanco y negro, es un enamorado del color y no lo entiende si no es con el fresson”, explica sobre Plossu. Font de Mora invita al visitante “a entrar en el juego de colores y formas y a disfrutar del fresson, que es muy particular”.

Además, destaca que Plossu “ha conseguido crear un estilo propio siendo el fotógrafo de los instantes ‘no decisivos’”. Esa es la “filosofía de la exposición”, dice el comisario, además de “caminar para encontrarse con el paisaje”.

Por su parte Nicolás Bugeda, director-gerente del Centre del Carme, destaca que con el papel fresson en las fotografías, “el resultado final es casi una pintura, característica singular de este fotógrafo”, y ha asegurado que para el CCCC es una “exposición muy especial”. Antes, las fotografías del francés se habían visto hace casi 30 años en el IVAM o en la Librería Railowski, entre otros.

Vínculos con Picasso

Bernard Plossu (1945, Viernam) es Premio Nacional de Fotografía en Francia y tiene actualmente otra exposición en el Museu Picasso de Barcelona (“Bernard Plossu. Paisajes catalanes de Picasso”), ya que también es conocido por fotografiar paisajes que el pintor plasmó sobre lienzo en su etapa juvenil. Se da la circunstancia de que Plossu también pinta, aunque dice que es "muy malo".

Sobre sus próximos proyectos, Bernard Plossu ha avanzado que prepara una gran exposición en Francia solo de retratos de escritores y escritoras; y que, a pesar de que está a punto de cumplir los 80 años, quiere hacer “algo con energía”. “Un fotógrafo es joven con la cámara hasta el último día”, defiende. También, hablando con su relación con España, ha dicho que “un buen fotógrafo tiene flamenco”.