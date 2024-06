Onze històries de superació com a porta d’entrada a «l’univers literari en valencià»

Fomentar la llengua i la cultura valenciana a través de la lectura. Aquest és l’objectiu principal que persegueix la campanya «Llegir en valencià, sense por», impulsada per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, que ahir va celebrar la presentació de la seua dihuitena edició a la Sala Rex d’Alzira, conduïda per la periodista Susanna Lliberós. «Esta iniciativa és la porta d’entrada a l’univers literari en valencià. Preneu un llibre, llegiu-lo i, si us agrada, recomaneu-lo, regaleu-lo, ajudeu-nos a escampar el vici de llegir en valencià. Vosaltres també formeu part d’esta meravellosa missió i doneu sentit a la nostra tasca. Moltes gràcies per estar al nostre costat i fomentar l’amor pels llibres, feu-lo sense por», va reivindicar durant l’acte Rosa Mengual, directora de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

L’eix vertebrador de la campanya és la col·lecció d’onze obres escrites per autors i autores valencians, com són Vicent Usó, Anna Rubio, Manuel Baixauli, Teresa Broseta, Francesc Gisbert, Irene Klein, Urbà Lozano, Carme Cardona, Anna Moner, Jovi Lozano i Lourdes Toledo. Així mateix, les cobertes han sigut expressament dissenyades per a la col·lecció per professionals de la il·lustració del nostre territori: David González, Virginia Lorente, Pablo Caracol, Benedetta Notarandrea, Viv Campbell, Jotaká, Adela María Flore, Jose Luis Arroyo, Vane Julián, Laura Inat i Van der Veen. «Volem dignificar i fer visible el seu treball», va destacar Mengual.

Enguany, els llibres estaran protagonitzats per històries de superació i creixement personal en les quals es descobrirà com es pot conviure i superar les pors més habituals que patim com a éssers humans. Els accidents, la soledat, les malalties, sentir-se discriminat, la foscor, compromís en parella, fenòmens meteorològics, l’aïllament, l’envelliment, no tindre habitatge i la desocupació laboral són els temes tractats als llibres de la col·lecció del 2024.

Com a novetat, aquest any la Fundació Bromera se suma al centenari d’Estellés. Al final de cada llibre, hi haurà una poesia de l’autor relacionada amb el tema principal de cada relat. «Gràcies Carmina i Vicent Andrés per acompanyar-nos en la festa de la lectura en valencià. Honorem la gran obra literària del vostre pare, el poeta de Burjassot, fill del forner», va compartir Mengual. Per la seua banda, Carmina Andrés Lorente va agrair el suport a la Plataforma Cent d’Estellés. La cita va comptar també amb les actuacions de Pau Alabajos, que va cantar alguns dels versos més importants d’Estellés, com els que sonen a Els amants, Veu d’un poble o Sonata d’Isabel.

El 23 de juny amb el diari

En la presentació d’ahir es recordà que el primer llibre de la col·lecció, A.M., bateria dels Beatles, escrit pel reconegut escriptor valencià, Vicent Usó, es podrà aconseguir gratis el diumenge, 23 de juny, amb el diari Levante-EMV i el 7 de juliol, amb Información d’Alacant. La resta de títols es podran adquirir dissabtes i diumenges amb Levante-EMV, i divendres i dissabtes, amb Información, per només 1 euro. «És cert que el llenguatge configura la nostra manera d’estar en el món, de donar-li forma. Por això, especialment en temps com els actuals, campanyes com la present són imprescindibles», va defensar Usó.

En representació de Levante-EMV, va intervindre Isabel Olmos, subdirectora del diari, qui va fer una crida a la societat perquè no deixe de comprar el periòdic en paper. «És molt important per a poder mantindre una campanya tan bonica, essencial i vertebradora com aquesta», va incidir. A més a més, van dedicar unes paraules a la iniciativa Mònica Alòs, cap de l’àrea de Comunicació Digital a Consum; Laureano Serrano, de Teika; Mercedes Herrero, directora general de Florida Grup Educatiu; Hèctor Càmara, director del Secretariat de Llengües de la Universitat d'Alacant; Josep Cortés, en representació de Lluís Miret, director de l’Àrea de Llengües de la Universitat Politècnica de València; Jesús Huguet, secretari executiu del Consell Valencià de Cultura; i Inma Miravalles, representant de Caixa Popular.

Per a tancar la jornada, van pujar a l’estrada diferents representants de les institucions valencianes. En primer lloc, Francisco Teruel, diputat de l’Àrea de Cultural de la Diputació de València, es va comprometre a garantir que continue la campanya i que tinga el suport de la Diputació provincial. «Hem de tindre cura perquè costa molt fer les coses, però molt poc destruir-les. Estarem pendents», va afegir Teruel, qui conclogué que hem de «llegir sense por, però també parlar valencià sense gens de por».

A continuació, Ignacio Martínez Arrúe, director general d’Orientació Educativa i Política Lingüística de la Generalitat, va valorar la lectura, per tots els beneficis que aporta a la societat. «No només és una ferramenta d’aprenentatge, sinó també d’oci i cultura», va apuntar. Sobre la iniciativa, va voler felicitar a la Fundació Bromera per fomentar i promoure l’ús de la llengua valenciana.

Verònica Cantó, presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, va ser l’encarregada de tancar les intervencions. «Felicitem a la Fundació Bromera per una nova campanya, que té com a objectiu promocionar la lectura i els escriptors i escriptores en valencià. Us anime a llegir en valencià sense por, però també a viure, a sentir, a estimar en valencià, sense cap temor. És la nostra forma de ser i estar en el món, perquè, amb el permís de Vicent Andrés Estellés i de la seua filla, ací ens pariren i ací estem, perquè la nostra llengua és la clau que obri tots els panys, i perquè el valencià és la rosa de paper que circula de mà en mà», assenyalà.

Compromesa amb la cultura

«Llegir en valencià» és una campanya impulsada des de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura que compta amb la implicació de nombroses institucions públiques i privades vinculades al món del llibre i la cultura, com són Levante-EMV, Información, Consum, la Diputació de València, Arroz Dacsa, Teika, Caixa Popular, la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de València, Florida Grup Educatiu, Escola Valenciana, la Generalitat Valenciana, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Consell Valencià de Cultura.

Així mateix, compta amb la col·laboració de la Fundació Bancaixa, Bioparc, Café Silvestre, Pollos Planes, Rolser i l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. A més a més, disposa del suport de més de 30 entitats de diferents àmbits: Plataforma Cent d’Estellés, ACPV, À Punt, Albena Teatre, AELC PV, AEPV, CCOOPV, COBDCV, CRIT Companyia de Teatre, EUPV, Federació de Societats Musicals CV, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, FULL, IIFV, Mancomunitat de la Ribera Alta, Mancomunitat de la Ribera Baixa, Mancomunitat de la Safor, Mancomunitat de la Vall d’Albaida, Món d’Animació, Reial Societat Econòmica d’Amics del País, Sala Rex Natura, Sala Russafa, STEPV, Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Unió Llauradora i Ramadera, Unió de Periodistes Valencians, UV, UJI, UMH i UNED.

Com és habitual, durant la campanya es posarà en marxa un concurs en el qual els participants hauran de respondre setmanalment preguntes sobre el contingut dels llibres. Entre els diferents encertants se sortejaran més de 3.500 euros en premis. En concret, es poden aconseguir vals de compra per a Consum i Pollos Planes, carrets d’anar a comprar de Rolser, lots de productes Café Silvestre, entrades dobles per a Bioparc i lots de productes de Teika. Les bases es poden consultar en el web de la campanya: www.llegirenvalencia.org.