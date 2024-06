Exposiciones y proyecciones con música: Ya es verano en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València

La Ciutat de les Arts i les Ciències amplía horarios y actividades a partir de este fin de semana y ofrece este verano una renovada oferta en el que el espacio es protagonista con nuevas exposiciones en el Museu de les Ciències y una programación especial de planetarios en el Hemisfèric.

‘Las Nocturnas de verano’, que comienzan hoy jueves 20 de junio a las 19 horas, se celebrarán del 25 de junio hasta el 5 de septiembre los martes y jueves a las 20 horas.

Son sesiones narradas en directo en las que se explica al público lo que aparece en la pantalla, en especial las constelaciones más representativas de esta época del año y las líneas invisibles que cuentan historias mitológicas. Nebulosas, cúmulos estelares y restos de estrellas moribundas, Saturno y los anillos más famosos del universo o algunas de las lunas más extrañas del sistema solar se muestran gracias al sistema de proyección del Hemisfèric

En la oferta de planetarios, destaca también ‘Astromenuts’ dirigido a público familiar y que se celebra los primeros domingos de mes a las 12 horas, es decir, hay planetario infantil los días 7 de julio, 4 de agosto y 1 de septiembre. Con este espectáculo en directo los más pequeños se inician en las ciencias del espacio y descubren el mundo que les rodea a través de divertidos dibujos, historias y animaciones.

Además, a partir del 10 de julio, la cartelera del Hemisfèric incorpora el planetario musical en formato Fulldome 2D ‘Pink Floyd: The Dark Side of the Moon’ diseñado por la legendaria banda de música británica. Con la ayuda de la tecnología moderna, el espectáculo combina imágenes impresionantes del cosmos con la música del famoso álbum. ‘Pink Floyd: The Dark Side of the Moon’ es un planetario sin narración en el que la música acompaña a las imágenes de la Luna, del espacio, la Estación Espacial Internacional e imágenes tipo láser en movimiento, además de otras espectaculares propuestas.

Entre las novedades del Hemisfèric, destaca también ‘Auroras. Luces del norte’ que permite contemplar a pantalla completa fulldome este sorprendente espectáculo de intensa luz y conocer en qué consiste en realidad y cuál es el secreto detrás de los colores aurorales. La oferta del Hemisfèric incluye además las películas ‘Animal Kingdom’ y ‘Oceans’ en formato fulldome 2D, ‘El arrecife encantado: Kaluoka’hina 3D’ y ‘Caminando entre dinosaurios. Planeta prehistórico 3D’, las películas IMAX ‘Amazon Adventure’ y ‘Secrets of the Universe’.

Cómo ser astronauta en el Museu de les Ciències

El Museu de les Ciències, que abre de 10 a 21 horas del 22 de junio al 8 de septiembre, presenta este verano tres nuevas exposiciones dedicadas al Espacio: ‘La Luna al alcance de tus manos’, ‘Mediterranea’ y ‘Up to Space. Misión espacial’ que complementan a las que ya ofrecía el Museu sobre el planeta Marte y la exploración espacial ‘Gravedad Cero’. Además, se amplían sesiones de los talleres científicos y diversas actividades.

Una de las exposiciones. / Loyola Pérez de Villegas

La nueva exposición "Up to Space. Misión Espacial" invita a vivir toda una aventura espacial. El público conoce cómo es la vida de los astronautas a través de numerosos dispositivos interactivos, realidad virtual y objetos originales. El visitante pone a prueba sus habilidades como conducir desde la Tierra un vehículo lunar o simular cómo son los saltos sobre la Luna con su gravedad reducida suspendido de un arnés y con gafas de realidad virtual.

La muestra ‘La Luna al alcance de tus manos’ propone un recorrido por el único satélite de la Tierra desde las primeras observaciones hasta las nuevas misiones espaciales Artemis que apuntan hacia ella. Además, la exposición ‘Mediterranea’ muestra el Mediterráneo de hoy y de ayer a través de imágenes obtenidas de la tecnología espacial más avanzada disponible.

Entre otras propuestas, también en el Museu de les Ciències los visitantes pueden asistir al ‘Teatro de la Ciencia’, que ofrece dos espectáculos: el musical científico 'Ramona y Cajal. El secreto del Museu' y 'Alto Voltaje', en torno al fenómeno de la electricidad. Los talleres de experimentos en directo ‘La Ciencia a escena’ se celebran además en varias sesiones a lo largo del día hasta el 29 de septiembre.

Esculturas al aire libre

La Ciutat de les Arts i les Ciències acoge la primera exposición pública de esculturas del artista Pablo Atchugarry realizada en España y que puede visitarse en los exteriores del complejo en un recorrido de libre acceso. ‘Atchugarry. Hacia el futuro’ propone un diálogo entre la arquitectura y las propias esculturas.

Las piezas se ubican desde el Museu de les Ciències hasta el Palau de les Arts pasando por el Hemisfèric. ‘Atchugarry. Hacia el futuro’ está compuesta por ‘Armonía’, ‘Energía coralina’, ‘Tiempo de vivir ’realizadas en mármol de Carrara, las esculturas en bronce ‘La flor’, ‘Estrella de luz’, ‘Viaje hacia los sueños’ y ‘Hacia el futuro’ realizada en acero.