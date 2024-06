Pablo Molinero: "Vienen tiempos de reajuste en el sector audiovisual"

La apertura de la 39 º edición de Cinema Jove ha tenido una gran representación valenciana. El director y guionista valenciano Guillermo Polo ha sido el encargado de inaugurar la sección de largometrajes con su 'opera prima' Lo carga el diablo (de las productoras Los Hermanos Polo, Japonica Films, Volcano Films y Batiak Films), que cuenta la historia de un escritor frustrado cuya vida cambia el día que acepta transportar el cuerpo congelado de su conflictivo hermano desde Asturias hasta Benidorm con el fin de ser enterrado en la casa donde ambos crecieron.

Sin embargo, Polo, que ha escrito y dirigido seis cortometrajes y ha realizado varios videoclips, no es el único valenciano inmerso en esta "road movie". El actor Pablo Molinero es el encargado de dar vida al protagonista. "La película es una comedia negra con mucha personalidad, por lo que no se trata de la comedia que estamos acostumbrados a ver y, por lo tanto, no busca la risa forzada", reconoce a Levante-EMV.

Durante la película, el protagonista recorre toda España para "reconectar con la vida y su familia". Entre los lugares que se desarrolla la trama, se encuentran Teruel, Canarias, València o Benidorm. "Guillermo quería algo minucioso y muy detallado", indica Molinero, quien reivindica que "ha habido un trabajo de búsqueda de espacios y carreteras secundarias para valorar nuestra idiosincrasia". Añade la gran implicación de Polo, que "ha sabido reflejar el tipo de película que quiere y cómo reconducir la situación".

Una escena de la película. / Levante-EMV

Último trabajo de Itziar Castro

Molinero comparte elenco con Mero González, Isak Ferriz, Antonia San Juan, Itziar Castro, Manuel de Blas, Emilio Buale, Luifer Rodríguez y Pino Montesdeoca. Este fue uno de los últimos trabajos de la actriz fallecida recientemente Itziar Castro. "Fue una compañera luchadora y muy guerrera por los derechos feministas. Sin duda, esta es una manera de recordarla", reivindica el valenciano.

Tras el estreno de esta producción, Molinero se encuentra trabajando en el estreno de una película sobre Florencio Pla Meseguer, conocido como «La Pastora», y que es considerado hoy en día como el último maqui valenciano, como ya recogió este diario. Cuando dio el paso a la guerrilla se hizo llamar Durruti y después, Florencio. Su intersexualidad, que tiene que ver con el desarrollo atípico de los genitales, hizo que le asignaran erróneamente el género femenino al nacer. Decidió tomar una nueva identidad a la vez que se integraba en la resistencia.

Futuro del sector

Molinero reivindica la gran presencia de actores y actrices valencianos que trabajan en distintos proyectos audiovisuales. "Te das cuenta que en la Comunitat Valenciana hay nivel y representación", indica. Sin embargo, lamenta que muchos han tenido que abandonar el territorio para labrarse un futuro.

Por otra parte, reconoce la "sobreproducción" que ha vivido el sector tras la pandemia, lo cual, en sus palabras, ofrece "más trabajo y calidad". Sin embargo, afirma que "vienen tiempos de reajuste", ya que la sociedad "es incapaz de ver tantas obras".

Gala inaugural

Cinema Jove ha vivido hoy uno de sus días grandes con la gala inaugural de esta 39 º edición. Además, durante el día de hoy, el público también ha podido disfrutar de la proyección del cortometraje "Xiao Wei". La fiesta del cine se prolongará hasta el 29 de junio en distintos espacios de la ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo