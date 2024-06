El Consell autoriza el convenio de colaboración para reactivar el Circuit Cultural Valencià

El Consell autoriza el convenio de colaboración entre el Institut Valencià de Cultura y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que posteriormente se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, para cooperar en la promoción y difusión del Circuit Cultural Valencià en 2024 con el fin de que las representaciones escénicas regresen, como ha ocurrido en las anteriores ediciones, a los municipios valencianos. Como ya anunciaba hoy este diario, los miembros del Circuit Cultural Valencià llevan semanas expresando "su malestar y preocupación por la parálisis en la que se encuentra sumido el Circuit".

La noticia llega dos días después de que los miembros del Circuit volvieran a reunirse en una asamblea extraordinaria para reivindicar su protagonismo en la gestión de las artes escénicas valencianas. Desde el primer momento, el sector recordaba que estas actuaciones son una "gran fuente de ingresos y trabajo para las artes escénicas", por lo que reclamaban al Institut Valencià de Cultura que "fortaleciera el Circuit". "Se ha paralizado la contratación del primer trimestre. Ahora deberíamos estar valorando qué proyectos se van a hacer en 2025, pero no es así, ya que los ayuntamientos -y a pesar de su interés- no saben qué va a pasar", lamentaban.

Funciones de la FVMP

Como ya anunció este diario, la FVMP se encargará de mediar en el caso de que surgiera algún problema entre el IVC y los ayuntamientos. En este sentido, el Circuit ya lamentaba hace unos días que este cambio en la forma de funcionamiento supone "una serie de dificultades, por lo que pasarán meses hasta que el Circuit esté operativo". En este sentido, las fuentes consultadas reivindican que "no tenía sentido que la federación no estuviese representada".

El Circuit Cultural Valencià estará formado por varias modalidades. En primer lugar, figura la modalidad Teatro, Danza y Circo-A, con un mínimo de cuatro espectáculos profesionales y un máximo de diez; de ellos, dos serán de danza, uno dirigido al público adulto y uno de circo. asimismo, la modalidad Teatro, Danza y Circo-B contará con un mínimo de dos y una máximo de seis espectáculos profesionales, uno de los cuales deberá ser de danza.

Por otra parte, la modalidad Música-A contará con un mínimo de cuatro conciertos profesionales y un máximo de ocho, de los que tres serán de música clásica y uno de música contemporánea; en el caso de la modalidad Música-B habrá entre dos y cinco conciertos profesionales, con al menos uno de música clásica y uno de música contemporánea. Finalmente, el Circuit Cultural València para este 2024 contará con la programación de un mínimo de dos sesiones.

Modalidades

Las actividades se programarán hasta que se acabe el crédito, por un importe del 100 % del caché de los artistas, que no podrá superar, en ningún caso, los 20.000 euros para la Modalidad Teatro, Danza y Circo-A y los 8.000 euros para la Modalidad Teatro, Danza y Circo-B. En Modalidad Música-A el caché de los artistas no podrá superar los 17.000 euros, y para la Modalidad Música-B la cuantía máxima es de 10.000 euros. En el caso de la Modalidad de Cine-Audiovisual, el importe no superará los 1.500 euros.

Además, el IVC, en colaboración con la FMVP, se encargará también de ejecutar los procesos de adhesión y renovación de la participación de las entidades locales en el programa y, en colaboración con la FVMP, analizará resultados de cada edición y establecerá las condiciones y parámetros de evaluación para la adhesión o renovación.

Por su parte, la FVMP mediará en la resolución de las controversias que pudieran surgir entre el IVC y las entidades locales que deseen participar en el programa, que serán resueltas en la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del Programa.

Fuentes de la conselleria añaden que los ayuntamientos que quieran participar en el Circuit tendrán que disponer de un espacio de propiedad o gestión municipal para llevar a cabo la actuación y aportar el material necesario. Por otra parte, y como había ocurrido en anteriores ocasiones, los consistorios tendrán que destinar una cuantía similar a la invertida por el IVC a programar actividades culturales. Todo ello estará bajo la supervisión de comisiones de evaluación.

Otra de las novedades de este nuevo Circuit es la propuesta de un catálogo cerrado, el cual no ha estado bien visto por el sector escénico. Así, los ayuntamientos pueden contar con 7.500 propuestas de espectáculos, aunque el objetivo es actualizar el listado según las demandas.

Comisiones de evaluación

Para la aprobación de las propuestas de programación de actividades para la anualidad 2024, se establecerán tres comisiones de evaluación de acuerdo con cada una de las áreas artísticas (artes escénicas, música y audiovisuales).

Cada una de ellas estará formada por la persona titular de la Dirección General del IVC o persona en quien delegue, que ostentará la Presidencia; la correspondiente persona titular de la Dirección Adjunta o persona en quien delegue; un técnico del IVC; dos personas expertas de reconocido prestigio en el ámbito del área artística de que se trate, nombradas por la Dirección General del IVC, además de la Subdirección General de Gestión o persona en quien delegue, quien ejercerá funciones de secretaria o secretario, con voz pero sin voto.

Por otro lado, y solo en el supuesto de que el presupuesto consignado para la programación del CCV no fuese suficiente para atender a la totalidad de solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos o en el caso de que, del conjunto de solicitudes, un mismo espectáculo tenga más de 20 representaciones en el conjunto del programa, se creará otra comisión de evaluación encargada de la elección de los municipios donde realizar la programación, una vez recibidas las propuestas de cada entidad local.

Para la selección de los municipios la comisión priorizará la existencia en la plantilla de la entidad local de un personal que desempeñe funciones de gestión cultural, la colaboración de la entidad local con el IVC durante ejercicios anteriores, así como haber incrementado al menos un 5 % el presupuesto municipal dedicado a cultura respecto del ejercicio anterior.

Error administrativo

Durante estas semanas, la conselleria lamentaba que esta parálisis se debía a un "error administrativo" del anterior gobierno. Según han explicado a este diario, "el Botànic articuló el Circuit Cultural Valencià durante más de ocho años, con el reparto de alrededor de 10 millones de euros en ayudas a 92 ayuntamientos sin expediente administrativo". Tras varias reuniones, la conselleria señala que este sistema recoge las propuestas de gran parte del sector.