El Circuit Cultural València no acepta el nuevo modelo impuesto por Cultura

Los miembros del Circuit Cultural Valencià no han visto con buenos ojos la aprobación del convenio de colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) por parte del Consell para reactivar el sector escénico tras semanas de "parálisis". "El convenio no se adapta a las demandas que siempre hemos reclamado desde el Circuit", lamenta José Ayelo, miembro del Circuit Cultural, tras conocer el nuevo convenio.

En este sentido, el Circuit denuncia que, tras varias reuniones con distintos representantes de la conselleria de Cultura, "nunca se nos ha presentado un borrador del convenio, por lo que no se han podido incluir nuestras reivindicaciones". Cabe recordar que durante varias semanas el sector escénico ha expresado su "malestar y preocupación por la parálisis en la que se encontraba sumido el Circuit", que se encarga de llevar las representaciones escénicas a los 90 municipios valencianos adheridos para fomentar la integración y el desarrollo cultural en todo el territorio y, así, descentralizar la programación.

Como se desprende en el texto, en este "nuevo modelo" la FVMP tendrá un gran peso, ya que no sólo ejecutará los procesos de adhesión y renovación de la participación de las entidades locales analizando los resultados, sino que también mediará en la resolución de las controversias que aparezcan entre el IVC y las entidades locales a través de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del Programa. "¿Por qué hace falta una intermediación?", se pregunta Ayelo, quien indica que "siempre ha habido una comunicación directa y hasta el momento no se ha producido ningún conflicto". Recuerda que "no somos políticos, sino técnicos, por lo que se puede confiar en nosotros porque somos garantía de éxito y representamos al sector".

Catálogo cerrado

Desde el Circuit también lamentan la presencia de un catálogo cerrado, es decir, los ayuntamientos tendrán que elegir las propuestas de espectáculos marcadas en un listado. En este sentido, Ayelo lamenta que se desconoce cuál será el criterio para escoger a las compañías, por lo que es "contraproducente". "¿Cómo les van a decir a unas que sí y a otras que no?", reclama. Anteriormente las compañías se inscribían al listado y se decidía la mejor opción de todas las propuestas.

La Conselleria de Cultura señala que estas propuestas de programación de actividades serán aprobadas por comisiones de evaluación. Estas se establecerán dependiendo de las áreas artísticas (artes escénicas, música y audiovisuales). Cada una de ellas estará formada por la persona titular de la Dirección General del IVC, que ostentará la Presidencia; la correspondiente persona titular de la Dirección Adjunta, un técnico del IVC, dos personas expertas de reconocido prestigio en el ámbito del área artística de que se trate, nombradas por la Dirección General del IVC, además de la Subdirección General de Gestión, que ejercerá funciones de secretario, con voz pero sin voto. "En la comisión tampoco se nos tiene en cuenta", lamentan desde el Circuit.

Inversión de 1,2 millones

En el convenio también se muestra que el IVC se encargará de la programación, contratación, liquidación y pago del 100 % del caché de los artistas de cada una de las actuaciones. En este sentido, el presupuesto destinado en 2024 asciende a 1.232.746 euros. No obstante, desde el Circuit desmienten estas cifras, ya que, en sus palabras, "no se trata de una inyección, sino que es lo que corresponde a los ayuntamientos".

Los miembros del Circuit ya se reunieron esta semana en una asamblea extraordinaria para seguir denunciando la situación. Los propios integrantes solicitaron al Director General del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, que acudiera al encuentro en Silla para abordar la situación, pero finalmente no acudió. "Es uno de los problemas más graves que existen ahora en la Conselleria de Cultura", lamenta el gestor cultural, quien reconoce que "seguiremos defendiendo nuestro modelo".

