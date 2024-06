De la nova cançó de la Raíz, al comiat de l’«Estiu» de Zoo

«Res del que passa és comparable», però hi ha situacions cridaneres. El grup la Raíz, que torna este 2024 després de cinc anys, ha estrenat recentment una nova cançó, una sorpresa per als seus seguidors que ells mateixos han reconegut que no estava prevista inicialment.

En paral·lel, els Zoo ja encaren els seus últims concerts, abans del comiat en un parell de setmanes i amb el record present de l’immortal «Estiu», el seu primer i exitós tema, que es va publicar ara fa 10 anys. És l’aniversari d’una cançó que ha marcat una època, just quan la banda ha decidit baixar dels escenaris.

A ambdues formacions —la Raíz i Zoo—els unix Gandia, però també la família, doncs els seus respectius vocalistes i líders, Pablo i Toni ‘Panxo’ Sánchez Pardines, són germans, tot i que les seues trajectòries musicals han anat per separat i ara la Raíz i Zoo se troben, també, en moments oposats.

La Raíz tornarà als escenaris enguany, però no serà fins al 2025 quan actuen en la Comunitat Valenciana (a Mislata) i celebren el 20é aniversari de la formació. Diversos dels seus concerts ja tenen les entrades esgotades. De fet, ja han venut més de 85.000 tickets a diversos mesos vista. Segons van anunciar, l’objectiu és retrobar-se i fer una sèrie de concerts per a tornar a cantar, huit anys després, les cançons dels discos que van publicar en la primera etapa.

No obstant, han acabat gravant un nou tema, com a resum d’este temps i que, per això, han anomenat «Tiempo». «No hi haurà disc. Però la il·lusió per la tornada ens va fer juntar-nos una vegada més en l’estudi, i parlar d’este retrobament a través de la nostra música», afirmen.

«Tiempo» és, com expliquen, la cançó que posa música al retrobament de la banda de rock i mestissatge, amb un emotiu videoclip protagonitzat per tots els membres del grup i que repassa moments de la seua trajectòria conjunta.

El nou tema té l’estil de la Raíz, homenatja una de les seues primeres cançons —«Respiro»— i té un gest amb la Gossa Sorda la que, segons diuen, sempre va ser una de les seues majors influències i per això una estrofa recorda a «Garrotades», una cançó dels de Pego, i també apareix la veu de Josep Nadal.

Cal recordar que la Raíz va anunciar la seua tornada el passat febrer. «Vam prometre que ens tornaríem a vore i ho complirem este 2024. No hi ha una idea dissenyada d’un retrobament continuat, però sí és clar que almenys ens ajuntarem una vegada més per a cantar les cançons al costat del públic. Serà una reunió que li devem a la banda», va justificar, aleshores, el líder del grup.

Últims concerts del monet

D’altra banda, també des de Gandia però en direcció contrària, els Zoo ja han posat en marxa el comptador del comiat. Serà, precisament, a la capital de la Safor on van nàixer, el dissabte 13 de juliol, al Festival Pirata Rock. Però abans, esta setmana tenen cites a Madrid.

Paradoxalment, quan estan a punt de baixar-se dels escenaris, el grup ha recordat a les xarxes socials que fa ara tot just 10 anys que van llançar el seu tema més exitós «Estiu», una cançó gravada a la vora de la mar a la platja de l’Auir i entre les marjals de Xeresa i Gandia, que ràpidament es va viralitzar.

Va marcar una època i l’inici de les fites que més endavant va anar assolint la banda del monet, la més exitosa cantant en valencià dels últims anys i, possiblement, de tots els temps.

En concret, va ser el 20 de juny de 2014 quan apareixia «Estiu» a YouTube, «una cançó que parla del tot i del no res», diu la banda. Un tema fresc, vitalista i ple de comboi que s’ha convertit en un himne generacional, que traspassa penes i precarietats. El que va vindre després amb Zoo ja és conegut: tres discos d’estudi —l’últim, «Llepolies»—, un EP, dos discos de directe i una desena de gires de concerts en els quals, cantant en valencià, han sigut habitualment caps de cartell.

A més de per tota Espanya i d'omplir el WiZink Center de Madrid i el Palau Sant Jordi a Barcelona, han actuat també a Bèlgica, Alemanya, Hongria, Suïssa, Polònia, França, el Japó, Anglaterra o Palestina, entre altres països.Ara tenen per davant la sala Riviera, a Madrid; el festival Alternafets (el Bonillo); i el Pirata Rock, per acabar a casa.