Toya Viudes de Velasco: «A día de hoy tengo localizadas 400 obras de Rosario de Velasco»

Acaba de inaugurar la exposición en el Thyssen de su tía abuela. ¿Qué ha sentido?

Conseguir organizar una exposición de mi tía abuela Rosario de Velasco para sacarla del olvido y devolverle el lugar que merece en la historia del arte español del siglo XX es un proyecto que he tenido en mente media vida. Conseguir sacarlo adelante -y nada más y nada menos que en un museo como el Thyssen- ha superado mis expectativas. Sigo muy emocionada y nunca olvidaré la primera vez que vi todos los cuadros de Rosario colgados por fin y no en cualquier lugar, sino en las paredes de uno de los grandes museos del mundo; tampoco el día de la inauguración rodeada de toda mi familia y amigos, ni al día siguiente, cuando se abrió al público y la sala se llenó de gente.

¿Cómo es esta exposición?

Esta exposición reúne por primera vez la producción artística de Rosario de Velasco entre los años veinte y principios de los cuarenta. Entre las más de sesenta obras expuestas, se encuentran pinturas bien conocidas y conservadas en museos como su famoso óleo Adán y Eva, con el que obtuvo en 1932 la segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, un hito para una mujer, y que ahora forma parte de la colección permanente del Reina Sofía; Carnaval, pintado en 1936 y que es la primera vez que sale del Pompidou desde que lo comprara el Estado francés; Maragatos, que conserva el Museo del Traje de Madrid, o Matanza de los inocentes que conserva el Museo de Bellas Artes de València, que se exponen junto a otras obras guardadas en la familia y en colecciones particulares nunca expuestas antes, algunas hasta ahora en paradero desconocido además de una selección de dibujos e ilustraciones, ejemplos de su trabajo como ilustradora gráfica, inéditos también hasta ahora.

No es fácil exponer en el Thyssen. ¿Cómo lo ha conseguido?

Ha sido Rosario de Velasco quien lo ha conseguido: sus obras merecen ser exhibidas en un museo como el Thyssen.

¿Por qué era necesaria?

A pesar de ser una de las grandes artistas del XX, elogiada por el público y la crítica, con obras y galardones en reconocidos certámenes como las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, la Bienal de Venecia o la exposición internacional organizada por el Carnegie Institute de Pittsburgh, y además de muestras en salas tanto fuera del país, nunca dejó de pintar, pero tras su muerte, en 1991, cayó en el olvido. Era de justicia organizarle la exposición que nunca tuvo.

Esta muestra, ¿revalorizará la figura y obra de su tía abuela?

Por supuesto que sí; acabamos de abrir la exposición y ya son miles las personas que por fin saben quién fue Rosario de Velasco y su importancia en la Historia del Arte de nuestro país.

¿Cómo es la obra de Rosario de Velasco?

Rosario de Velasco es una de las grandes artistas de lo que se conoce como la nueva figuración española , un movimiento que en los años 20 y 30 del siglo XX recupera el clasicismo de las formas y la técnica realista tras la eclosión de las vanguardias.

Una mujer contempla "La matanza de los inocentes" en la exposición de Rosario de Velasco en el Museo Thyssen. / Mariscal

Comenzó una campaña en redes para encontrar obra de Rosario de Velasco. ¿Cómo ha funcionado?

Twitter, ahora X, hizo su magia, como pedía en mis numerosos tuits, que empecé a compartir hacia marzo del año pasado. Aparecieron algunos de los grandes cuadros que hoy pueden verse en el Thyssen. También fue una grandísima ayuda la cobertura de los medios de comunicación que se hicieron eco de mi búsqueda.

¿Se ha sorprendido con los descubrimientos?

Cada cuadro que ha ido apareciendo ha sido un regalo de la vida. A día de hoy tengo localizadas casi 400 obras de Rosario de Velasco entre pinturas e ilustraciones.

Había un par de obras que, cuando hablamos en febrero, no logró localizar. ¿Ha habido éxito?

Sigo buscándolas, pero confío en que tarde o temprano aparecerán. Una de ellas es El baño que Rosario de Velasco pintó en 1931 y con él triunfó en el Salón de Otoño de Madrid, convirtiéndose así en su primer éxito artístico. En 1935 lo expuso en la Librería Internacional de Zaragoza y desde entonces se le perdió la pista. Solo conservo una foto en blanco y negro de una revista de la época. El otro, El circo, lo presentó en la Bienal de Venecia en 1936. A su gran amigo Eugenio d’Ors le encantaba el cuadro y en 1944 lo seleccionó para uno de sus Salones. Desde entonces no sabemos nada de él.

¿La exposición que viene a València en noviembre será igual o habrá alguna novedad?

Seguro habrá alguna novedad, estamos trabajando en ello.

¿Qué une a Rosario de Velasco a València?

Rosario visitó la ciudad en varias ocasiones y entre los cuadros que ahora hay en el Thyssen y que se exhibirán en València a partir de noviembre hay un retrato de mi abuelo en su consulta [de València] pintado por Rosario que me hace mucha ilusión que esté en la exposición.

Imagino que habrá encontrado obras para hacer no solo una exposición sino muchas más. ¿Tiene algún proyecto más en mente?

Tengo muchos proyectos en mente. Me he prometido -y le he prometido a Rosario- mostrar no solo su obra de antes de la guerra, sino todo lo que pintó después, establecida ya en Barcelona, cuando abandona el realismo, se acerca a la abstracción, empieza a investigar con técnicas y soportes y asegura: «Ahora sé pintar».

