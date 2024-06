María Aranguren: Juegos entre líneas y colores en la Fundación Bancaja

María Aranguren (Madrid, 1961) protagoniza la última muestra de la Fundación Bancaja del verano. La artista expone medio centenar de obras (algunas inéditas) en Génesis, que recorre su producción pictórica de los últimos 20 años, marcada por la abstracción geométrica a través de las series de piezas.

El presidente de la entidad sociocultural, Rafael Alcón, presentó este miércoles esta exposición junto a la propia artista y la comisaria, Gertrud Gómez. La muestra, señalaron, invita a la reflexión sobre la capacidad de crear y sentir el vínculo que une al ser humano con el origen. Según la comisaria, las piezas de Aranguren revisan un diálogo interno a través de las interrelaciones entre el orden, el azar y el caos, con el resultado de piezas que aluden al pasado y futuro al mismo tiempo.

Las obras que la Fundación Bancaja exhibe desde este jueves 27 de junio hasta el próximo 27 de octubre revelan también la relación de la artista con el proceso creativo y pone de manifiesto su vínculo emocional con el color y los materiales. Líneas rectas o líneas que entre ellas intersectan y crean nuevas figuras, todas ella de colores, crean un corpus capaz de extraer el alma de la trayectoria de Aranguren, «en constante evolución», según destacó Alcón.

Exposición de María Aranguren, en la Fundación Bancaja. / Levante-EMV

La importancia de los materiales

La propia artista reveló que esta muestra es «la reflexión sobre los procesos creativos durante más de 20 años. Años en los que han surgido diferentes vías que tienen en común el interés por la pintura como medio de expresión: desde los soportes sobre los que pinto, así como la expresión. Las estructuras que utilizo, han marcado mi obra. En 2008 empecé a investigar con materiales industriales como policarbonatos celulares, presentados en planchas que pueden entenderse dualmente, tanto como soporte como contenedor», dijo Aranguren, quien añadió que « la composición y el uso del color son los pilares de mi obra». Génesis, dijo, «es la idea de, cuando vas a continuar o iniciar nuevos proyectos, volver a ti, a tu nido, a tu interior; yo siempre tengo que volver a esas estructuras y a mi base, que es el color y la composición». Además, añadió que «la sala, el montaje de vital importancia, podría decir que es el cuadro final».

María Aranguren, Rafael Alcón y Gertrud Gómez. / Levante-EMV

En opinión de la comisaria, «Génesis se ha concebido como un proyecto creativo, y donde de alguna manera, también se ha querido hacer un homenaje a la pintura. Aunque no lo parezca, es clásica. Hay mucho trabajo, hay mucha academia, hay mucho de intuitivo, y mucho de su trayectoria vital», explicó Gómez. «María -continuó- baila, introduce materiales, juega, fluye, pasea, camina, mira hacia atrás, vuelve a repetir patrones».

En esa línea, la artista señaló que «mi relación con la obra también es muy de juego, pero no es un juego liviano, tonto. Es un juego en el que tengo la suerte de poder meterme de lleno, porque me pierdo en él, hay cambios, dudas, detengo el tiempo y los resultados son obras que tienen ida y vuelta. Hay obras de 2002 que he recuperado gracias a los préstamos y las encuentro a la vez muy cercanas. Y lo contrario, las obras últimas de repente enlazan con las pasadas».

Un mujer observa algunas de las obras de la muestra. / Levante-EMV

La comisaria no esconde su «admiración» por la obra de Aranguren y aseguró que, «en cada una de ellas, hay un misterio y una forma de entender la geometría y la lírica de una forma muy especial. Es elegante y atrevida. Es algo sublime. La naturaleza es su referente, la música forma parte también. Hay códigos secretos, hay mucho detrás y creo que todo el mundo va a poder descubrir en su ficción una forma diferente de entender la pintura y de entender soportes que aparentemente no son nada y María los convierte en un todo».

