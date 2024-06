El poeta Antonio Praena suma otro galardón con «La belleza del otro»

El teólogo y poeta afincado en València, Antonio Praena, suma otro premio más a su trayectoria literaria. Concretamente, Praena ha recibido el LVI Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola 2024 por su obra La belleza del otro, que presentó bajo el lema «Los que empiezan». Este galardón está dotado de 10.000 euros y comporta la publicación del poemario por parte de la Editorial Visor. La obra, en sus palabras, es «una celebración de las cosas bellas y una nueva forma de mirar todo lo que nos rodea en este mundo negativo, ya que necesitamos reencontrar la parte buena del ser humano. Hay que recordar que hay personas que han dado la vida por nosotros y que no estaríamos aquí si no fuera por ellas».

Praena se ha enfrentado a otros 350 poemarios, por lo que califica este premio «como una sorpresa y una manera de retomar la confianza en la poesía, ya que se publicará respaldado por este premio». Tal fue su sorpresa que para él este galardón llegó como «una noticia imprevista». «Estaba en la presentación de otro libro, por lo que no me localizaban para darme el fallo. Al encender el móvil vi un montón de mensajes y llamadas», recuerda. Para él, este séptimo libro es un «libro de madurez, que me llenó de ilusión».

El jurado estuvo compuesto por Antonio Lucas, Carlos Marzal, María Ángeles Naval, Juan Vicente Piqueras, Benjamín Prado y Jesús García Sánchez y Aurora Luque como presidenta.

Nacido en Málaga, reside en València desde hace veinte años, donde imparte clases de Teología. Ambas ciudades se entrelazan en sus obras. «Son una mezcla de una sensibilidad lorquiana y la vida mediterránea», resalta. Durante estos años, ha cosechado numerosos premios como el Jaime Gil de Biedma o el Emilio Alarcos, e incluso los premios de la Crítica literaria en València y Andalucía.

