El cine que viene: un verano de 'remakes' con Lobezno, Alien y Bitelchús

‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ no solo se convirtieron en los dos mejores estrenos del verano pasado, sino que capitalizaron el rédito económico mundial en todo el año 2023 y constituyeron, juntas, un fenómeno antagonista que pocas otras veces se ha dado en la cartelera veraniega, conocido como el ‘barbenheimer’. Ninguna de las dos eran los clásicos ‘blockbuster’ estivales. El filme de Greta Gerwig, con sus 95 millones de euros de presupuesto, lleva ya recaudados en todo el mundo 1.350 millones. El de Christopher Nolan, con una inversión estimada de la misma cantidad que ‘Barbie’, ha recaudado casi mil millones.

¿Habrá este verano algo parecido? De entrada, no se vislumbran dos películas que luchen por la hegemonía de la taquilla desde julio hasta la primera semana de septiembre, así que repetir un fenómeno como el de ‘barbenheimer’ no va a ocurrir. Y si bien la oferta es similar a la del estío pasado, salvando esas dos producciones que arrasaron con todo, abundan este año los remakes, continuaciones y ‘crossover’, signo claro de una ausencia de nuevas propuestas originales como si lo fue, sobre todo, el caso de ‘Barbie’.

'Crossovers'

Empecemos con los ‘crossover’, aquellas películas que juntan en un mismo relato a personajes de franquicias distintas. El 12 de julio se estrena ‘Deadpool y Lobezno’, filme de Shawne Levy que no une a los dos peculiares y oscuros superhéroes Marvel del título, sino que debe verse como la tercera entrega de la saga Deadppol (quien sigue estando interpretado, cuando se le ve la cara, por Ryan Reynolds) integrada por primera vez en el ciclo del Universo Cinematográfico Marvel a través del personaje de Lobezno, de nuevo encarnado por Hugh Jackman. Marvel necesita de un éxito sonado después de fracasos –igual de sonados– en los últimos años, a la espera de que la nueva entrega de ‘Los Vengadores’, prevista para 2026, reflote el universo.

'Remakes'

Seguimos con los 'remakes', o el arte, no siempre satisfactorio, de versionar de nuevo algún título clásico, semiclásico, interesante o directamente olvidado. 30 años después de que Brandon Lee protagonizara la adaptación del cómic gótico ‘El cuervo’ –y falleciera en el rodaje–, Bill Skarsgard incorpora al personaje creado por el autor de cómics James O’Barr en esta historia esencialmente de venganza con estreno previsto para el 30 de agosto. ‘Twisters’ (17 de agosto), protagonizada por Glen Powell –visto recientemente en ‘Hit man’– y Daisy Edgar-Jones, es el 'remake' de una aceptable cinta de catástrofes de los 90, ‘Twister’, sobre un tornado descomunal.

Continuaciones

Las continuaciones siguen estando al orden del día. La mítica ‘Alien’ realizada en 1979 por Ridley Scott ha generado no pocas secuelas, precuelas y derivaciones varias. Ahora es el uruguayo Fede Álvarez quien realiza ‘Alien Romulus’ (estreno el 15 de agosto), en la que la criatura diseñada por H.R. Giger se enfrenta con un grupo de adolescentes colonizadores del espacio: a la búsqueda de nuevas audiencias. También vuelve el superhéroe rojizo y pétreo ideado por Mike Mignola en ‘Hellboy: The crooked man’ (30 de agosto), dos décadas después de que Guillermo del Toro lo llevara por primera vez a la pantalla en ‘Hellboy’. Ahora le da vida el actor Jack Kesy en una aventura a medias con uno de los agentes del B.P.R.D., la agencia de investigación y defensa paranormal.

Otro que vuelve, mucho más maduro, es Bitelchús. Tim Burton y Michael Keaton regresan al personaje que los encumbró a ambos en 1988, antes de rodar juntos ‘Batman’, en una historia que tiene como protagonistas a tres generaciones posteriores. El nuevo filme, ‘Bitelchús, Bitelchús’ (6 de septiembre) cuenta también con Winona Ryder, y se incorpora Jenna Ortega, a la que Burton dirigió en la serie ‘Miércoles’. Regresa también el icónico Joker de Joaquin Phoenix, aunque ‘Joker: Folie à deux’, con Lady Gaga como Harley Quinn, llega ya fuera del verano, el 4 de octubre. Y en el terreno de la animación, ‘Gru 4. Mi villano favorito’ (3 de julio) amplia la nómina familiar con un nuevo personaje y cuenta con las lustrosas voces cómicas de Steve Carell, Kristen Wiig, Sofia Vergara, Will Ferrell y Steve Coogan.

Wéstern y terror

‘Horizon Capítulo 2’ (30 de agosto) no es variación ni continuación, sino la segunda parte de la epopeya ‘westerniana’ dirigida por Kevin Costner, que sigue buscando desesperadamente financiación para realizar otras dos partes con las que completar su magna obra revisionista sobre el género del Oeste.

Por supuesto, el género que no cesa es el de terror. M. Night Shyamalan propone en ‘La trampa’ (9 de agosto), una inquietante historia ambientada durante un multitudinario concierto pop. Oz Perkins, el hijo de Anthony Perkins, reúne a Nicolas Cage y Maika Monroe –protagonista de la obra maestra ‘It follows’– en ‘Longlegs’ (2 de agosto), vuelta de tuerca a los relatos sobre agentes femeninas del FBI y asesinos en serie escabrosos. Renny Harlin estrena la primera parte de una trilogía, ‘Strangers. Capítulo 1’ (12 de julio), con cabañas en el bosque y personajes amenazados por gente extraña. De los otros dos capítulos de momento no se sabe nada.

Humor y motos

Hay otras voces y otros ámbitos. Como la comedia ligera con título de ‘crooner, ‘Fly me to the moon’ (12 de julio), en la que el Apolo 11 sirve de telón de fondo a los amores entre Scarlett Johansson y Channing Tatum. O el filme de moteros de los 60 ‘Bikeriders. La ley del asfalto’ (también el 12 de julio), en el que su director, Jeff Nichols, parece dar un giro en relación con títulos como ‘Take shelter’ y ‘Mud’; la película la protagonizan Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy y alguien que no falta en los repartos de Nichols, Michael Shannon.

Santiago Segura, el hombre de las vacaciones

El cine español tiene un seguro de vida con las comedias familiares de Santiago Segura, siempre predispuesto a su cita veraniega (o navideña): este año toca la cuarta entrega de una de sus rentables franquicias, ‘Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda’ (17 de julio), pero muy bien podría haber sido ‘A todo tren 3’. La meta es superar a ‘La familia Benetón’, la comedia con Leo Harlem y El Langui que a la semana de su estreno (el mes de marzo) ya había recaudado dos millones y medio de euros y es la película española más taquillera en lo que llevamos de año.

