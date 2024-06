"Fly on", un drama sobre el dolor escondido, gana la "Luna de Valencia" al mejor largometraje

La película Fly On, un drama protagonizado por una mujer que, tras perder a su amante en un accidente, decide afrontar esta tragedia con la mayor normalidad posible pese al dolor, ha sido reconocida con el premio "Luna de Valencia" en la Sección Oficial de Largometrajes de Cinema Jove. El jurado formado por las directoras Zora Rux y Norika Sefa y la actriz Gloria March, ha señalado que esta ficción, dirigida por el japonés Takuya Kato, está contada de "forma sencilla, pero muy centrada y condensada". Sobre el director, han reconocido que logra transmitir su visión de la sociedad con claridad, pero sin dramatismos. "Observa el dilema de los personajes, que se sienten distantes y, al mismo tiempo, cercanos. Lo mismo que ocurre con la sociedad: las personas, ya sean buenas o malas, intentan amar y ser amadas, y estar unas cerca de las otras".

El Paraíso también ha triunfado en esta 39 º edición con tres menciones especiales. Concretamente, Enrico Maria Artale ha sido galardonado por la dirección, el actor Edoardo Pesce ha destacado por su interpretación y Emmanuele de Raymondiha sido reconocido por la banda sonora.

Los directores australianos Jack Clark y Jim Weir han recibido el premio al mejor guion por Birdeater, mientras que Katharina Schelling ha sido reconocida por la mejor fotografía en Of Living Without Illusion y Jovana Filipovic ha sido distinguida a la mejor edición en 78 Days. Por su parte, el Jurat Jove también ha reconocido esta película como mejor largometraje, al tiempo que el Premio del Público ha sido para Valenciana, de Jordi Nuñez.

Cortometrajes

"8 (Huit)", dirigida por Anaïs-Tohé Commaret y ambientada en la tristeza de una zona suburbana parisina donde los jóvenes sueñan con el dinero y el éxito, ha recibido el Premio "Luna de Valencia" en la Sección Oficial de Cortometrajes. En palabras del jurado, compuesto por Christian Avilés, Laura Rantanen y Linn Löffler, "quedamos maravillados por su atmósfera onírica y surrealista, que nos hipnotizó por completo". Además, también se ha entregado una mención especial a "A Kind of Testament", de Stephen Vuillemin, y "Lemon Tree", de Rachel Walden. Por su parte, el público ha reconocido a "A Peculiar Night", de Enzo Martínez, y el Jurado Joven ha destacado "Provocadora", de Èlia Llorente.

En la sección "Òrbites" -dedicada a los nuevos lenguajes cinematográficos-, la "Luna de Valencia" ha sido para el madrileño Alberto Martín Menacho con "Antier Noche" por, en palabras del jurado, "su original aproximación, ética y estética, al universo rural". El ‘thriller’ documental "My Sextortion Diary", de Patricia Franquesa, ha recibido una mención especial del jurado y, a su vez, ha sido escogido por el Jurat Jove.

Por otra parte, "Hija", de María Ferradás, ha obtenido el Premi al Millor Projecte de Curtmetratge en la sección Curt Creixent y "La verge tacada de vi", de Mar Castel, el Premi al Millor Curtmetratge en Fase de Finalització.

Series

En la sección de series, los premios "Luna de Valencia" y Jurat Jove han recaído en la producción noruega "Dates in Real Life", de Jakob Rørvik, ya que se trata de una propuesta audiovisual "original" que aborda las relaciones en los entornos virtuales para "hacernos reflexionar de una forma muy realista". "After the Party" ha recibido tres menciones por la dirección de Peter Salmon, por el papel protagonista de la actriz Robyn Malcolm y por el guion de Dianne Taylor, Sam Shore, Martha Hardy-Ward, y Emily Perkins. "El sabor del silencio", de Pedro Levati, ha sido la preferida por el público.