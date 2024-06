Kany García: «En mis canciones visualizo a una mujer de 2024, actual y fuerte»

Dicen que está en su mejor etapa personal y profesional. ¿Está de acuerdo con esto?

Me hace reír que me digan eso, no lo sé, dejo espacio a lo que todavía pueda mejorar… Pero me siento en una etapa maravillosa de mi vida personal e increíble también en lo musical, y eso tiene mucho que ver con hacer lo que a uno le da la gana y que la gente lo reciba con esa misma actitud y lo aplauda. Eso me hace sentir en un momento superprivilegiado.

Son 12 canciones nuevas, dos años de trabajo... ¿Cómo define el nuevo disco?

Es un disco que se divide en tres vertientes y cada una de ellas me definen mucho, por eso el título de «García», era lo que quería hacer en este momento. Por un lado, hay canciones regionales mexicanas, esa parte de mí como latina; luego una parta más tropical, cumbia y bachata... esencial y necesaria viniendo de Puerto Rico; y la otra parte más pop, que yo creo que es la que más gente conoce de mí en estos 16 años. Y eso lo he acompañado de letras que creo que nos afectan a todas y todos, sobre la cotidianeidad.

Muchas de las letras son de superación, con sentimiento y, a la vez, mucha fuerza. ¿Es un poco el sello que le define?

De alguna manera sí, porque siempre trato de buscar letras que, al mismo tiempo, le hablen a una mujer actual y fuerte, que no solo se supera, sino que también ha dejado ese pasado musical en el que hablaba de que la dejaron y le rompieron el corazón... Visualizo a una mujer del 2024, que vive, padece y no deja de ser vulnerable, pero tiene muy claro el lugar que le corresponde. La mujer de mi cabeza es la que al final escribe todas estas canciones.

La que llega este verano es su segunda gira en España y la primera vez en València. ¿Qué espera de este concierto y qué ofrecerá al público?

Sí que es la primera vez en València y me emociona un montón. Es un lugar al que he ido innumerables ocasiones para visitar con mi familia, pero cambia el subirte a un escenario. Una de las cosas más lindas que disfruté de la última gira en España fue ir a lugares como Sevilla, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, con hacer un show a Barcelona, Málaga, Murcia... aunque sea con el mismo repertorio. Y eso es algo que me apasiona un montón, es un poco irnos conociendo un poquito más, igual que tener una primera cita con alguien.

Este disco tiene numerosas colaboraciones y también ha hecho algunas últimamente con Cristian Nodal, Carla Morrison, Karim León y Young MikoX. ¿Hace especial ilusión? ¿Qué aprenden unos de otros? ¿Qué supone una colaboración para una artista?

Imagínate… Yo siempre trato de pensar en la playlist de la persona con la que voy a a colaborar y el público que le escucha, que resulte interesante aunque no se lo esperen y de esa manera fui ‘armando’ las colaboraciones, aprendiendo de cada uno de ellos, de lo que les venía bien, y también como compositora, de manera ‘artesanal’. También respetando al público que lleva conmigo mucho tiempo y qué cosas les pueden sonar interesantes dentro de la playlist mía. Estoy supersatisfecha, supercontenta y siempre hay espacio para más… y eso es lo lindo, seguir haciendo colaboraciones que me sumen.

Comenta que está muy contenta con este disco. El anterior fue considerado uno de los mejores álbumes latinos. ¿Cómo se ha superado en este y cómo ha intentado ir un paso más allá?

Para mí, el paso más allá tuvo que ver con la música regional; hacer un dueto con Cristian Nodal me cambia la perspectiva, es otra manera de hacer pop más de la raíz; y apostar por hacer más cosas con instrumentos... En este álbum la gente va a sentir que exploro mucho más… pero cuando hago un álbum nuevo, no pienso en cómo superarme, sino en cómo seguir entreteniéndome y seguir siendo curiosa y seguir conectando. Es un álbum que me emociona, me enorgullece y que la gente va a conectar muchísimo con él; y ya, con eso, que venga lo que sea.

Suscríbete para seguir leyendo