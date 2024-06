El reto de conquistar al público como artista invitado en un concierto

Sergio Dalma, Luz Casal, Camela, Pablo López, India Martínez o Wos son algunos de los 25 artistas que actuarán del 2 al 23 de julio en los Jardines de Viveros. Sin embargo, también lo harán Neus Ferri, Santero y Los Muchachos, 84, Elena Játiva, Normal, La Plata o Mercedes Cañas. En este caso, ellos serán los artistas invitados, que se encargarán de abrir los conciertos de los grandes artistas. Conocidos popularmente como "teloneros", estos cantantes tendrán la oportunidad de demostrar durante una hora sus últimos trabajos y, así, darse a conocer a nuevos públicos.

"Somos un producto más pequeño que el que vende India Martínez, por lo que vamos con muchos nervios", reconoce la valenciana Elena Játiva, quien actuará el próximo 10 de julio. Reconoce que cantar ante cientos de personas que no conocen su música es "una responsabilidad". "Mi música no encaja con su flamenco, por lo que hemos preparado un concierto con honestidad para ganarnos al público", reivindica.

Los artistas invitados saben que la mayor parte del público no acude a los Conciertos de Viveros para escuchar su música, sino que van a disfrutar de los grandes artistas. A pesar de que es una prueba de fuego para ellos, también es una gran oportunidad. "Es una responsabilidad poder abrir el concierto, pero, cuando nos lanzaron la propuesta, lo aceptamos con mucha ilusión porque vamos a actuar antes de un artista que se dedica a lo que nos queremos dedicar nosotros", afirma Játiva, quien ya actuó el año pasado en este ciclo de conciertos.

En su caso, los nervios son dobles, ya que, además, estrena por primera vez su EP "Los ecos", que, en sus palabras, "narra la historia de una persona que se encuentra en la oscuridad más tosca y viscosa, consigue salir a flote. Una historia en la que no he podido no volcar mi historia, la de algunas amigas y la de muchas otras pacientes".

El prejuicio del "telonero"

Játiva denuncia que hay que "desestigmatizar el concepto de telonero", ya que "somos artistas invitados que no tendríamos la oportunidad de cantar si no fuese de esta manera". En este sentido, la valenciana Neus Ferri, artista invitada de Luz Casal que actuará el 3 de julio, explica que "estas actuaciones son una manera de que la gente nos conozca y mostrar lo que hacemos".

Ferri, que se dio a conocer como intérprete a nivel estatal al ser finalista de la primera edición del programa "La Voz", decidió tomar las riendas de su carrera musical al publicar Aquí me tienes. Además, fue finalista de los Premios Carles Santos de la Música Valenciana 2019 con el disco Canciones de amor al odio. Ahora regresa con su nuevo disco en valenciano Llar, que presentará al público. Añade: "Es un disco emotivo, emocionante, intenso y dedicado a la familia". "Este es un concierto muy especial porque además Luz es una artista a la que admiro, por lo que es un orgullo poder actuar", reconoce.

A pesar de que saben que ellos no son los protagonistas, afrontan esta actuación con mucho cariño para demostrar al público su pasión por la música.