Sergio Dalma inaugura el mes más musical en los Jardines de Viveros

Esta noche arranca el ciclo de conciertos en los Jardines de Viveros, incluidos dentro de la programación de la Gran Feria de València. Durante veinte días, un total de 25 artistas destacados nacional e internacionalmente refrescarán las noches de verano a lo largo de los 18 conciertos programados hasta el próximo 23 de julio. Así, el público podrá disfrutar de una programación que destaca por la presencia de distintos géneros musicales para todos los gustos y edades como el rock, pop, música urbana, flamenco o salsa.

Sergio Dalma será el artista encargado de dar inicio a un mes de julio muy musical. El cantante presenta ante centenares de seguidores su último disco Sonríe porque estás en la foto, con el que pretende celebrar sus 34 años en esta industria musical de la cual sigue aprendiendo e innovando. Poco queda de aquel Dalma que triunfó en Eurovisión con su famoso tema «Bailar pegados» el pasado 1991, ahora es mucho más vital y ya no tiene ningún pudor, prejuicios ni miedo. Él se muestra como es, puesto que ya no tiene nada que demostrar ni que esconder. «Cada vez que tú muestras un trabajo, también muestras un poco de ti a nivel personal. Siempre me he considerado un tipo muy inquieto, con ganas de evolucionar, de preparar cosas. Ahora que está tan de moda lo de la zona de confort, yo intento estar bastante alejado. Mientras uno tenga esa forma de pensar, esa ilusión y ganas de seguir disfrutando de su trabajo y seguir compartiéndolo, es buen síntoma», reconocía en una entrevista concedida a Levante-EMV.

Esta noche el cantante pretende hacer disfrutar a su público con un repertorio muy positivo y vital, en el que los asistentes saltarán, bailarán y disfrutarán. Sin embargo, tampoco faltarán sus clásicos, como «Galilea», «Te amo», «El mundo» o «Bailar pegados», los cuales, como reconocía en la mencionada entrevista, viste e interpreta de otra forma para que no sean «aburridas». «Quiero que suenen tan actuales y que sean tan importantes como las del último disco», afirma. A pesar de ello, la esencia Dalma sigue presente. En sus palabras, «cada vez que entro en el estudio de grabación y hago una probatura con alguna canción, siempre está la obsesión de decir si suena a Dalma».

Durante las dos horas de concierto, Dalma pretende, en cada una de sus canciones, que la música siga siendo, en sus palabras, «esa escapatoria para ayudar a la gente». Como él mismo aseguraba «cuando alguien tropieza y se cae, la música es ese empujón para seguir adelante».

Más allá de la música

Durante cada jornada, los 7.000 asistentes (aforo máximo de cada espectáculo), no sólo podrán disfrutar de los mejores sonidos y melodías en el pulmón verde de la capital del Turia durante las calurosas noches de verano, sino que también podrán disfrutar de los espacios de césped artificial para descansar, una zona gastronómica para recargar energías después de entregarse en cuerpo y alma en cada concierto, baños portátiles, una zona reservada para personas con movilidad reducida o un párking para bicicletas.

Tras esta primera puesta de gala, los conciertos se prolongan durante las próximas semanas. Mañana es el turno de Luz Casal, una cantante y compositora gallega con gran éxito internacional, que estará acompañada por la valenciana Neus Ferri.

Niña Pastori acercará su flamenco más arraigado el 4 de julio con su tour «Camino», con el que ya ha recorrido más de 30 ciudades españolas. Completan el cartel a lo largo de esta semana, Los Zigarros, Santero y los Muchachos y Green Nomad (5 de julio), Taburete y 84 (6 de julio) y Camela (7 de julio). Tras tres días de descanso, el ciclo se retoma el 10 de julio con India Martínez y la valenciana Elena Játiva. Hasta el 23 de julio, y de manera ininterrumpida, las actuaciones inundarán los Jardines de Viveros con la presencia de Beret (11 de julio), Antoñito Molina (12 de julio), Pablo López (13 de julio), The Cult (14 de julio), WOS (16 de julio), Gilberto Santa Rosa (17 de julio), Carlos Vives (18 de julio). El Arrebato (19 de julio), Julieta Venegas (20 de julio), Bertín Osborne (21 de julio) y Revólver (23 de julio) como colofón final.