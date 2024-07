Luz Casal abre "Las ventanas de mi alma" en la segunda jornada de los Conciertos de Viveros

Los Jardines de Viveros viven esta noche de miércoles su segunda jornada dentro del ciclo de conciertos de la centenaria Gran Feria de València con un cartel completamente femenino. Tras el éxito de Sergio Dalma durante la pasada noche del martes con la presentación de su último disco Sonríe porque estás en la foto, hoy es el turno de Luz Casal y la valenciana Neus Ferri como artista invitada.

Después de cuatro décadas de trayectoria musical, es considerada una de las artistas españolas con mayor alcance internacional. La intérprete regresa esta noche a València para presentar, tras cinco años sin publicar canciones, su último disco Las ventanas de mi alma, considerado, en sus palabras, el álbum más personal y autobiográfico de su carrera. En este disco compuesto durante la pandemia, el público puede descubrir, en cada uno de los temas, a una cantante sin máscaras ni artificios, franca y apasionada. Así, en una entrevista concedida para El Periódico de Aragón, del grupo Prensa Ibérica, la cantante señalaba que "al haber trabajado plenamente como compositora, hay un reflejo más íntimo que en otros álbumes en los que he colaborado con más músicos".

Sin duda, el título es una declaración de intenciones, ya que la artista reconoce que siempre comparte aquello que, en sus palabras, "me motiva o me preocupa, y lo hago de la manera más sincera, abierta y entregada que puedo. Nunca me guardo nada para una próxima canción".

Multitud de premios

Durante su trayectoria musical, Luz Casal ha recibido una gran cantidad de premios. El último de ellos fue el año pasado, cuando fue galardonada como Comendadora de las Artes y las Letras, la mayor distinción artística que concede Francia. Sin embargo, todos estos reconocimientos son fruto del gran trabajo y esfuerzo. "El esfuerzo es crucial y hay que aprender mucho de los que vinieron antes y también de los jóvenes. Pero la clave es sentir una pasión desmedida por la música. Es mi profesión, pero también mi adoración y mi vocación", reivindicaba durante la entrevista.

Artista invitada

La valenciana Neus Ferri, admiradora de Luz Casal, también pisará el escenario de Viveros esta noche como artista invitada. La joven presentará su último álbum Llar. La valenciana fue finalista en los Premios Carles Santos de la Música Valenciana 2019 con su segundo disco de estudio Canciones de amor al odio.

Puedes adquirir tus entradas aquí.