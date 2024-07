Niña Pastori vuelve a València con su gira "Camino" un año después

Niña Pastori regresa a València un año después de su primera parada en el 'cap i casal' dentro de su gira "Camino", que también da nombre a su último disco. Concretamente, la artista arrancó su 'tour' el pasado mes de mayo de 2023 en esta ciudad, que, en sus palabras, "es maravillosa". "Me ha acogido siempre con mucho cariño", reconocía en una entrevista a Levante-EMV.

Esta noche vuelve a interpretar, además de algunas de sus canciones más conocidas como "Cai" o "Cuando te beso", los temas de este álbum en los Jardines de Viveros dentro del ciclo de conciertos programado para la centenaria Gran Feria de València. Este disco representa todo el camino recorrido. "Es importante tener y hacer un camino. En mi caso, estoy agradecida y orgullosa del camino que me ha tocado vivir, de la oportunidad que me ha dado la vida en la música", señalaba durante la entrevista.

A pesar de los cinco Grammy Latinos obtenidos, que son "un chute de energía y ganas de seguir", reconoce que el camino no ha sido "perfecto". "En la música, es complicado y difícil mantenerse. Tienes que tener mucho amor por lo que haces y luchar mucho", afirma. Sin embargo, en este camino se ha encontrado a un gran público al que se lo debe todo. "He tenido mucha suerte a la hora de tener un público muy fiel y entregado con todo lo que he hecho. He puesto siempre todo mi cariño y mi amor a todo lo que hago y la gente lo ha percibido y lo ha agradecido".

Este disco surgió durante la pandemia, "un momento complicado y con la sensibilidad a flor de piel". Sin embargo, la artista aprovechó el confinamiento para preparar las letras y melodías de este álbum con el que han trabajado durante dos años. Tras todo el trabajo, el resultado ha sido "estupendo".

Inicios

María Rosa García, conocida popularmente como Niña Pastori, se adentró a los cuatro años en el mundo de la música y a los ocho ya estaba participando en un concurso musical. Recuerda aquella experiencia con mucho cariño. "Me gustaba mucho el flamenco. Lo vivía todos los días porque mi madre cantaba. Vi que había un concurso y yo me quería comprar una bicicleta. El premio eran 25.000 pesetas y mi bicicleta costaba 15.000. Le dije a mi madre que me iba a presentar. Tuve la suerte de ganar y, a partir de ahí, me entusiasmé. Conseguí la bicicleta", explicaba. Aquella primera bicicleta es la que le llevó a recorrer todo este camino, que esta noche podrá compartir con sus seguidores encima del escenario.

