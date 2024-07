Àfrica Alonso, autora: «Los recuerdos de las personas tienen una parte de ficción y subjetividad»

¿Cómo ‘salta’ la historia del teatro al libro y por qué en forma de novela y no de guion de la obra, que es lo más habitual?

Una luz tímida no es la obra novelada tal y como dices, sino que es una historia nueva que parte de los mismos personajes: Isabel y Carmen, dos maestras cuya historia real pasó cerca de València. Iban de pueblo en pueblo hasta que llegaron a Manuel, enseñando hasta conseguir una plaza, y por casualidad leí una noticia que explicaba su final trágico. Me pareció interesante escribir sobre cómo se podrían haber conocido y enamorado.

¿Pero por qué hacerlo también como novela?

Porque llevaba ya un tiempo con la obra y tuve curiosidad de saber más. A través de la obra llegó a mí una exalumna y tiré de ese hilo, que me llevó a la necesidad de escribir algo más amplio que una obra de teatro.

¿Y cuánto tiene de real y de ficción?

La línea entre la verdad y la ficción es fina y costaría definirla. He accedido a muchos testimonios de ex alumnos, ex compañeros de Isabel y de Carmen... pero los recuerdos de las personas tienen también una parte de ficción y de subjetividad. Y lo que me habló mucho fueron, también, los silencios, lo que la gente no quería o le costaba contar. La novela también tiene de eso. Pero bueno, es una historia y no sé si he acabado escribiendo lo que a mí me hubiera gustado que pasara entre ellas. Es una mezcla total, una amalgama.

¿Y cómo fue su paso por los pueblos? Porque estuvo en Manuel y Catarroja, ¿no?

Sí, he estado dos años yendo y viniendo. Llegué hace dos agostos a Manuel y me encontré una especie de familia, gente que me acogió muchísimo, que se interesó por la historia y me ayudó. Después de Manuel, decidí que me iba a Catarroja siguiendo los pasos de los personajes, y fue muy interesante. Pasé mucho calor y comí mucho all i pebre [ríe], pero disfruté muchísimo de la investigación.

Si la obra de teatro tiene como punto diferenciador la música, ¿cuál es el de la novela?

La música está en el libro a través del del lenguaje poético. Siempre he leído mucha poesía y soy del parecer de que la prosa tiene que tener un punto de poesía, algo que de magia nos saque de de la realidad. Pero al final es otro formato muy distinto y creo que el impacto, también. Aunque estoy preparada para todo, de momento el feedback está siendo superpositivo.

El teatro ha tenido muchísimo éxito...

Sí, pero en el teatro ves la reacción de la gente automáticamente, cuando acaba la función. Con la novela me va llegando a cuentagotas. Creo que la gente la está leyendo desde un sitio muy personal, está siendo un proceso íntimo de lectura y eso también es muy interesante y distinto a lo que estoy acostumbrada.

Además de la homofobia, las protagonistas fueron por ello víctimas de una maquinaria de represión, de la psiquiatría del franquismo. ¿Cómo lo trata en el libro?

Son mujeres y son lesbianas, y son dos discriminaciones que las atraviesan. No podemos olvidar que están en un contexto franquista, en plena dictadura, en una época en la que las mujeres y otras personas podían ser enviadas a un hospital con el permiso de la familia, de un marido o de otra figura masculina. El nivel de poder de decisión sobre tu vida era muy muy limitado.

¿Y cree que se ha hablado más de los hombres homosexuales en el franquismo que de las mujeres lesbianas? ¿Han estado aún más invisibilizadas?

Claro, si hablamos de lesbianismo hablamos de sexualidad, y la sexualidad de las mujeres es un tema que ha tardado mucho en estar en los libros y en todos lados. El lesbianismo estaba siempre muy invisibilizado. También tengo que decir que las historias de los hombres homosexuales me encantan, ojalá hubiera más, y de todos las siglas del colectivo LGTBIQ+... Todas las historias me interesan, cuanto más diversas mejor.

¿Cuánto peso tiene el contexto y la memoria democrática en el libro?

Es el escenario en el que los personajes se mueven, donde se desarrolla la historia de amor, un homenaje a las vidas anónimas que han pasado desapercibidas durante la historia.

Habiendo conocido el entorno y la historia, ¿cree que las protagonistas llegaron a ser libres?

Con lo que yo he visto en estos pueblos, hay mucha gente que no pone nombre a esta relación y eso demuestra que jamás fueron libres. Tenían una doble vida, el aparador que mostraban al resto, y después el interior y la enfermedad derivada por el paso del hospital. No creo que se le pueda llamar libertad, la relación es libre cuando puede ser pública y puedes compartir todas las partes de tu vida. Lo que primero me sorprendió y me llevó a escribir la historia es que se refirieran a ellas como dos amigas o dos mujeres que compartían un piso. Habla muchísimo de dónde venimos y de la herida gigante que aún está abierta dentro del colectivo.

¿Qué supone esta historia para usted?

Es la pregunta más difícil. Llevo casi 10 años con ella dentro, en la cabeza. Ha supuesto la demostración de que las ideas que a veces tenemos los artistas y que nos laten dentro pueden acabar siendo reales. Una luz tímida ahora está en las casas de la gente y he reescrito una historia que parecía que ya tenía un final y un juicio. A nivel personal me ha cambiado mucho la visión sobre el futuro y sobre las cosas que puedo hacer. Y creo que es una historia que a mucha gente ya le ha marcado, tanto la obra como ahora la novela. Para mí eso es un éxito y espero que no sea mi última novela, tengo otras historias en el tintero. La obra de teatro la vamos a dejar dormir hasta nuevo aviso.

