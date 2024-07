Joaquín Rodrigo vive en millones de escuchas a los 25 años de su adiós

El maestro Joaquín Rodrigo murió el 6 de julio de 1999, hace hoy 25 años, en su domicilio de Madrid, la ciudad en la que residió desde 1939. Tenía 97 años. Dos días después fue enterrado en el panteón de Aranjuez donde ya reposaban los restos de su esposa Victoria Kamhi, aquella que durante gran parte de su vida también fue los ojos del maestro valenciano, las manos que lo habían acompañado por todo el mundo, la que había vivido sus éxitos.

La memoria y la obra de Joaquín Rodrigo siguen vivas 25 años después de su muerte, como demuestran los actos de homenaje organizados en Sagunt, su ciudad natal, o en Aranjuez, el lugar que el compositor inmortalizó en el más conocido de sus conciertos.

Homenajes en Sagunt y Aranjuez

El pasado junio, el ayuntamiento de la capital del Camp de Morvedre acordó por unanimidad la declaración del año 2024-2025 como el Año Joaquín Rodrigo. La ciudad en la que el músico nació un día de Santa Cecilia de 1902 ya tiene una calle, un colegio, el Conservatorio y el Auditorio con su nombre. Pero con la declaración, el consistorio ha querido «fomentar el conocimiento de la música creada por tan insigne Maestro entre las generaciones más jóvenes de la localidad».

En Aranjuez, por su parte, hoy se conmemorará el vigesimoquinto aniversario de la muerte de Rodrigo con el descubrimiento de una placa y con un concierto que ofrecerá la Banda de la Escuela Municipal de Música que lleva el nombre del maestro.

En la ciudad madrileña aún muchos recuerdan un día de junio de 1992 en el que Rodrigo había sido invitado a la inauguración del instituto que aún lleva su hombre, pero nadie esperaba que él -por motivos de salud- apareciese por allí. Pero lo hizo y ante la sorpresa de los alumnos y de los profesores -las autoridades invitadas no asistieron- el compositor se sentó ante un piano desvencijado y tocó dos piezas: una «Pastoral» y luego el «Concierto de Aranjuez», con lo que hizo llorar de emoción a la mayoría del personal presente.

Joaquín Rodrigo. / L-EMV

Estrella en Spotify

El «Concierto de Aranjuez» es, sin duda, la composición más célebre del músico saguntino. Las distintas versiones de su movimiento principal que se ofrecen en Spotify suman millones de reproducciones. De hecho, Rodrigo tiene 555.3000 oyentes mensuales en esta plataforma, más que otros contemporáneos y compatriotas suyos como Manuel de Falla (285.700) o Joaquín Turina (27.900).

No hay millones pero sí un buen puñado de interpretaciones sobre el significado de esta sugerente pieza para guitarra y orquesta que Rodrigo compuso por encargo de Regino Sainz de la Maza en 1939, una época en la que la mujer de Rodrigo, embarazada de siete meses, perdió a la hija que esperaba y quedó en grave estado. Según la más famosa de esas interpretaciones, el compositor llenó de ternura y amor su concierto de Aranjuez, en el que se puede escuchar «el latido del corazón de la niña que nació muerta y cuya alma termina subiendo al cielo».

Joaquín Rodrigo con su hija. / L-EMV

Un antes y un después

Pero el autor no llegaba a tanto a la hora de explicar su obra. «Me encuentro en la obligación de decir que, desgraciadamente, yo no pensaba en otra cosa que el tal Concierto me saliera lo mejor posible, gustara mucho y se tocara mucho», escribió una vez para Levante-EMV. «Y representa -añadía-, lo que cada uno quiera».

Lo cierto es que el Concierto de Aranjuez -estrenado en Barcelona en 1940- supuso un antes y un después en la carrera musical y en la vida personal de Rodrigo, que se convirtió en uno de los compositores más populares del siglo XX. Hasta entonces, y pese a haber nacido en una familia acomododa, su vida no fue fácil, tal como recogía Carlos Laredo en la biografía sobre el maestro que la Institució Alfons el Magnànim publicó en 2012.

La obra se centra en el lado más personal del biografiado y dedica especial interés a sus difíciles comienzos, calificados de «odisea» por Rodrigo en una carta a Manuel de Falla. La biografía de Laredo se detiene en la infancia acomodada del autor, su confianza en sí mismo pese a la ceguera que sufría desde los tres años fruto de una epidemia de garrotillo (difteria), los años felices de formación en París, los primeros elogios y éxitos y el descubrimiento del amor al conocer a la joven Victoria, de origen judío.

Ese es el comienzo también de las complicaciones vitales, por el rechazo de la familia de ella a consentir la relación. Ni la decisión de ella de dejar a sus padres para casarse con él en València en 1933- mejora las cosas, porque la pareja apenas tiene de qué vivir. Pese a todas las penurias, no siempre la suerte les dio la espalda y en 1938, ante el peligro que suponían las raíces judías de Victoria, la pareja pudo salir de Alemania e instalarse en París. Y desde Francia instalarse.

Joaquín Rodrigo de joven. / L-EMV

Posición ideológica

Un apartado interesante es la posición ideológica de Rodrigo en aquellos años inciertos. La biografía lo presenta en 1931 (con proclamación de la II República) como un «hombre de izquierdas», como «todos los intelectuales de su generación», aunque crítico con «el desorden».

¿Por qué luego se mantuvo en la España de Franco y trabajó en instituciones oficiales (RNE y la ONCE)? PPorque tras una etapa muy dura regresó «sin más medio de vida» que este. Algunos lo etiquetaron como «el músico del Régimen», pero Laredo sostiene que si se leen los textos y entrevistas de Rodrigo «nada permite insinuar la adicción del Maestro al régimen franquista, ni siquiera una velada simpatía».

