Influencers zombis, robots espaciales... Los personajes de los libros infantiles cambian para la generación más digital

Estudiantes de instituto que se convierten en zombis al descargarse una aplicación móvil; familias con superpoderes que no quieren hacer el bien, sino ser supervillanos; vampiras adolescentes que son invitadas a convenciones de ‘influencers guays’; robots con misiones interestelares, o adolescentes a los que les gusta seguir las normas...

Estos son algunos de los personajes que protagonizan títulos de literatura infantil que se pueden encontrar en las librerías dirigidos a un público que ya no lee cuentos, pero tampoco llega aún a las novelas de adolescentes ‘mayores’.

Un claro ejemplo son los títulos de la colección «La Tira», de Bromera, que publicita que tiene «las novelas gráficas más gamberras y con más humor para jóvenes lectores a partir de los 8 años». "El dia dels influencers vivents", "Els Robotots", "Els Maltí" (de Andrés Carrión y Pablo Tambuscio), "Filstrup" (Jaume Copons) o "Claus", son algunos de los títulos que, en varios casos, ya tienen más de un libro publicado, debido a su buena acogida, en una colección que sigue creciendo y también disponible en castellano bajo el sello de Algar Editorial.

La colección nació en 2021, de la mano del antiguo editor de Infantil de Bromera, Gonçal López-Pampló, y su sucesora en el cargo, Paula Soriano, explica que se pretende «cubrir la necesidad de libros más atractivos y que llamen la atención en librería, que no sean la narrativa más conocida y solo orientada al mundo escolar», como la colección del Micalet Galàctic de la propia Bromera —que también se ha renovado con más color e ilustración—, o la del Barco de Vapor de Ediciones SM o Duende Verde de Anaya. «Que sean los niños los que elijan el libro que se quieren llevar a casa», resume Soriano.

El hilo conductor de todos los libros, según la editora, es que tienen «personajes muy carismáticos, bien por ser muy astutos o espabilados o porque tienen mucha magia… y eso hace que lleven el peso de la historia, no tanto la narración». Además, estos grandes protagonistas han hecho que se editen varias series de títulos como "Claus" (de Jacobo Feijóo y Martín Rodríguez) o "Els Robotots" (Canosa y Suñer),—por el momento con cuatro libros cada una— y a quienes siguen los pequeños lectores, quizás con cierta tendencia «al coleccionismo», apunta la editora.

La colección tiene la particularidad de que son novelas híbridas, con mucho peso de la ilustración y el color y, en varios títulos, trazas de cómic. Paula Soriano explica que parece que actualmente «hay cierto rechazo a un texto sin imágenes o en blanco y negro, sobre todo en generaciones que ya han nacido con un móvil ‘en la mano’ y están más acostumbradas al color», por eso apuestan por dar a los libros «dinamismo con las imágenes».

De esta forma, con las páginas de texto se intercalan viñetas de cómic, bocadillos con diálogos y otros elementos que se salen de lo que sería una novela al uso.

Además del perfil de los nuevos lectores, Soriano también apunta a los intereses personales de los autores y a la influencia del boom del cómic en la literatura infantil. «Ha habido siempre una autoría interesada en este tipo de historias, pero en el mercado español no se daba espacio. Ahora se ha abierto la puerta y han aflorado autores que hacen narrativa explorando en estos campos híbridos, aprovechando este interés que hay por el cómic», apunta.

Un ejemplo es "El dia dels influencers vivents", de Loopy Teller Studio, una de las novedades de la primavera literaria, que ha lanzado su segunda parte, Desgavell virtual!. Sus autores, los valencianos Rubén Rico y Carlos Valle, son treinteañeros y aseguran que han creado el libro que les hubiera gustado leer de pequeños. Amantes del cómic, de las series y del cine clásico de terror con zombis, sus aficiones se ven reflejadas en lac rocambolesca historia infantil que han ideado, con influencers convertidos en muertos vivientes, y mucha presencia del mundo de internet y los videojuegos.

«Nosotros hemos vivido la era del boom digital y siempre hemos tenido la tecnología al lado, pero hoy en día no hay ni un niño que no sepa cómo va un móvil o una tableta o que no use internet; y hay profesiones nuevas como youtuber o streamer. Quisimos hacer referencia a eso con muchos guiños, humor y sarcasmo en esta historia loca», apunta Rubén Rico. «Si leen lo que ven en su vida y en internet, y está reflejada su manera de expresarse, a los niños siempre les atraerá y quizás hace que lean más y dejen de lado el móvil. Creemos que ver la tecnología en un libro físico se les hace más ameno y les llama más la atención», añade.

Asimismo, aseguran que «como en internet todo está permitido», lo han utilizado «para que la historia se enrede cada vez más, mezclando fantasía, comedia y terror», indica. En este caso, Rico destaca que, además, las ilustraciones tienen un peso importante en el relato. «No solo acompaña la narración y el dibujo es lo que acabamos de leer, eso nunca nos ha gustado, sino que sigue el hilo argumental y también cuenta cosas que no dice el texto», explica.

Más de 20 publicaciones

«La Tira» de Bromera ya cuenta con una veintena de títulos —con otros dedicados también a piratas, princesas modernas o incluso la menstruación, rompiendo tabúes— y cubren desde los 7 u 8 años —edad donde ya hay una lectura sólida y amplia comprensión lectora— hasta los 12 ó 13 años, cuando ya constatan un cambio mayor de hábitos lectores.

Para septiembre la editorial ya prepara el lanzamiento de La colla del baló —este sí, cómic puro y duro— y no descartan la creación de una línea de novela gráfica exclusiva para adolescentes más mayores y lo que actualmente se denomina new adults.

