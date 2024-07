Barrera «reparte suerte» desde Cultura

«Que Dios reparta suerte», dijo ayer el vicepresidente Primero de la Generalitat, Vicente Barrera, al acabar el acto de presentación del nuevo Circuito Valenciano de Novillladas. Esta frase que suelen decirse los toreros antes de salir al ruedo no debía de ser la más habitual en un lugar como la sede de la conselleria de Cultura. Al menos hasta ahora. Pero ayer el titular del departamento, torero de profesión, quiso precisamente reivindicar su oficio como parte de las «bellas artes» que se administran desde allí. Como el cine o el teatro, por citar dos disciplinas a las que Barrera aludió directamente.

«Encantado de que vengáis a la casa de la cultura porque es vuestra casa. No me suena que los haya sido en los últimos 45 años», dijo Barrera a los toreros en ciernes o consagrados (allí estaba Vicente Ruiz «El Soro» en primera fila) que asistieron a la presentación de esta competición organizada por la Fundación Toro de Lidia (con sede en Madrid) y que cuenta con una subvención de 300.000 euros por parte de la Generalitat.

"Me aconsejaron no ser sectario"

Gran parte de la intervención de Barrera fue una reivindicación de la tauromaquia como cultura. Como cultura subvencionable, principalmente. «Quien me antecedió en el cargo (en referencia a la anterior consellera de Cultura de Compromís, Raquel Tamarit) me aconsejó que no fuera sectario -dijo el conseller-. Y eso es lo que estoy haciendo, dando cabida a toda la cultura y no solo a una parte».

Una de las primeras decisiones del máximo representante de Vox en el Consell fue incluir una partida de 300.000 euros para la Fundación Toro de Lidia en el proyecto de presupuestos de la Generalitat de 2024 mientras recortaba las partidas del IVAM o el IVC y eliminaba las ayudas al Espai Joan Fuster, a los Centres d’Estudis Comarcals del País Valencià o al Institut Ramón Llull.

Presentación del I Circuito Valenciano de Novilladas 2024 / Biel Aliño / Efe

Apoyo a los "artistas jóvenes"

«Buscábamos un vehículo de como fomentar el toro en la plaza y ha sido la Fundación Toro de Lidia quien nos ha puesto las cosas muy fácil, dentro de la dificultad», dijo ayer Barrera durante la presentación de Circuito. Cuando ambas instituciones se pusieron a trabajar en el proyecto, lo hicieron sentando las bases en dos objetivos principales: «la vertebracion de la cultura, que la gente de los pueblos del interior puedan acceder a esta parte de la cultura de una forma más cercana», y en segundo lugar «el apoyo a los artistas más jóvenes, a los novilleros».

En este sentido, el presidente de la Fundación, Victorino Martín, reconoció que hay una parte de la tauromaquia que necesita ayuda económica de las administraciones como la Generalitat porque, como en el caso de las novilladas con picadores, «son caras de organizar y no son rentables». Y lo mismo ocurre con las plazas de tercera categoría (en las que se celebrarán las corridas de esta competición), que en la mayoría de los casos se encuentran en lo que se conocido como la ‘España vaciada’ y que ya no suelen utilizarse para festejos taurinos.

Un día de fiesta

«Hoy es un día de fiesta para el mundo del toro, el mundo de la cultura y la democracia en general -proclamó Martín-. La Generalitat ha dado un paso importante, sin complejos».

Pero Barrera dijo que «no hay complejos que tener» ya que el haber impulsado este circuito «es un ejercicio de responsabilidad». «Mientras yo esté al frente de esta conselleria vamos a seguir apostando por la tauromaquia -concluyó el conseller-. Yo estoy de paso, pero la cultura del toro no. Espero sembrar una semilla para que los próximos consellers, de cualquier partido, vean que hay una obligación de preservarla».

