Fundación Bancaja acerca el arte de Eduardo Arroyo a más de 2.000 personas con discapacidad y en riesgo de exclusión

La Fundación Bancaja, con la colaboración de CaixaBank, ha acercado el arte de Eduardo Arroyo a más de 2.000 personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión que han participado en sus talleres sociales para la inclusión social a través del arte.

La actividad forma parte del programa de mediación cultural y artística de la Fundación Bancaja y está vinculada a la muestra Eduardo Arroyo, una de las retrospectivas de referencia en la exhibición del artista internacional y que se puede visitar actualmente en la sede de la Fundación Bancaja en València. Tras una visita guiada a la exposición, la propuesta se ha centrado en la obra de Eduardo Arroyo Cristóbal Colón (1992), protagonizada por la reconocida figura de Mickey Mouse.

Las personas con discapacidad han versionado esta obra con pinturas de tela aplicadas libremente sobre el boceto del lienzo de Arroyo. Por su parte, los colectivos en riesgo de exclusión han trabajado con el vocabulario visual extraído del particular universo iconográfico de Eduardo Arroyo y con la misma técnica que el artista utilizaba: el calco de imágenes en papel cebolla. Todos los participantes han desplegado su creatividad sobre una camiseta que se han llevado a casa con su diseño único y personalizado.

Además, el taller se ha convertido en el espacio para una obra colectiva en la que los participantes de cada grupo han trabajado en uno de los iconos de la obra de Arroyo: las moscas. Cada grupo ha realizado algunos ejemplares en volumen de este insecto, que han colocado de forma ordenada sobre un panel emulando una de las imágenes que Arroyo incluye en su célebre obra El Cordero místico (2008-2009).

Una de las alumnas del taller trabaja sobre una de las obras. / Levante-EMV

Taller sin barreras

Junto a estos talleres, la Fundación Bancaja y CaixaBank han desarrollado también el Taller sin barreras, una iniciativa que pone en contacto en el mismo espacio de trabajo a escolares de centros educativos de la ciudad de València y a colectivos en riesgo de exclusión de la red de centros asistenciales de la provincia.

En las diferentes sesiones han participado alumnos de quinto y sexto de Primaria de los centros escolares Colegio Sagrado Corazón - Carmelitas y CEIP Luis Vives, de València, que han trabajado en común con las entidades sociales Escuelas San José, CO Praga, CO El Nou Renàixer, Koynos, Ymca, CO Tomás de Osma, Asprona, Bonagent, Cruz Roja, Residencia Abastos, AICO, Residencia Jardines del Parterre y Hogares Compartidos.

De forma previa al taller, monitores del Centro Ocupacional Luz Verde han realizado una sesión inicial en los centros escolares para preparar el trabajo práctico y, ya en el taller, han compartido esa experiencia con los colectivos y grupos de centros sociales, creando una experiencia colectiva que busca abrir vías de transformación social mediante la acción cultural y generar espacios de inclusión real.

Ambas actividades, de carácter gratuito, estimulan aspectos como la imaginación, la autoestima, el conocimiento, el trabajo en equipo, la creatividad, la sensibilización y la psicomotricidad, además de ofrecer espacios de ocio cultural a personas que habitualmente no tienen contacto con estos entornos.

