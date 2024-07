La poesía de India Martínez inunda los Jardines de Viveros

India Martínez es la artista encargada de inaugurar la segunda semana de los Conciertos de Viveros, dentro de la programación de la Gran Feria de València. La cantante presenta su último disco Nuestro mundo, en el que combina distintos géneros musicales y colaboraciones con artistas como Melendi o Andy Rivera.

Tras recorrer varias ciudades, India Martínez llega a al 'cap i casal' para presentar este álbum, en el que pone melodía a algunos de sus poemas publicados en su libro Verdades a medias. "Ha sido un reto, pero una vez que empecé a trabajar los poemas, vi que prácticamente sonaban como una canción, que era algo muy apetecible y que fluía", indicó la artista en una entrevista a Levante-EMV. La intérprete tenía claro, desde el primer momento, que algunas de estas historias y relatos iban a formar parte de este álbum, aunque, en otros casos, nunca lo hubiese imaginado.

Su pasión por la poesía ha estado presente "desde pequeñita". Ya en el colegio o el instituto, se aprendía los poemas y los recitaba. Con 14 años, empezó a escribir sus propias canciones y poemas. "Cuando fui más mayor, empecé a darle forma y compartirlo con la gente, como algo muy íntimo y muy especial. Yo empecé con la canción y con la música, pero también escribía, dibujaba, tocaba instrumentos... Al final es una forma de expresarte y, tarde o temprano, aparece y lo compartes con la gente", señala.

Sin embargo, la cantante no sólo es poeta, sino que, aunque mucha gente no lo crea, también ha sido actriz en la obra "Lorca por Saura". "Me llamaron para proponerme esta idea siendo la protagonista, interpretando a Lorca", recuerda. En un primer momento, la propuesta llegó rodeada de muchas dudas, ya que, en sus palabras, "pensé que igual no estaba preparada para ello, que era mucho para mí, que yo no me había preparado para eso". Añade: "Pero si te llama directamente Carlos Saura y te dice que cree en ti y que te ve capaz porque no quiere una actriz que cante, sino una cantante que actúe y se meta en ese papel, pues me preparé para ello". La intérpete ha realizado algunos cursos durante muchos años y, además, recibió lecciones por parte de una ‘coach’.

Reivindicación y mucho amor

Entre los temas de este nuevo disco, destaca "A ti mujer", en el que reivindica el feminismo. En sus palabras, "hay que dejar ya de reivindicar y pasar a la acción. Hasta que los hechos nos vayan dando la razón y nos vayan poniendo en el sitio donde tenemos que estar en igualdad de oportunidades y de condiciones. Vamos evolucionando, no nos podemos quedar atrapados en el pasado donde la mujer era un cero a la izquierda y no tenía voz ni voto".

El amor también es protagonista en este álbum con temas como "Las burbujsa del jacuzzi", que recoge su buen momento sentimental.

A estas nuevas melodías, el público también cantará algunos de sus temas más conocidos como "Olvidé respirar" o "90 minutos". Junto a ella, la valenciana Elena Játiva actuará como artista invitada.

Puedes comprar tus entradas aquí