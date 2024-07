Beret: "Nunca sacaría una canción que solamente tuviera buena melodía"

Con sólo 17 años, Beret consiguió conquistar a muchos de sus seguidores a través de su voz gracias a un vídeo publicado en YouTube. Sin embargo, no fue él quien decidió colgar este tema en la plataforma, sino un amigo suyo. "A un amigo mío le pasé una canción que grabé en mi estudio. Él se encargó de pasársela a gente sin mi permiso, sin yo saber nada. Pasó el tiempo y se hizo viral, así que ya no me quedó otra. Es curioso porque no la subí yo", recordaba el propio artista en una entrevista publicada en Levante-EMV. Sin duda, desconocía cómo iba a cambiar su vida después de aquella apuesta.

Diez años después de publicar su pimer disco Efímero, el artista sigue atrayendo a una gran cantidad de público que ha crecido junto a él y le ha seguido en cada uno de sus pasos. Algunos de sus temas más destacados como «Lo siento», «Ojalá», «Vuelve» o «Te echo de menos» sonarán esta noche en los Jardines de Viveros dentro del ciclo de conciertos programado en la Gran Feria de València. El artista actúa en el ecuador de este evento musical, que, durante las noches del mes de julio, ha reunido a miles de asistentes.

A pesar de saltar a la fama tan joven, Beret se considera una "persona muy centrada". "Por más que la vida me haya cambiado, siempre he estado con las mismas personas, con mi familia...", indica. Sabes que queda poco de aquel artista, pero siempre tiene presentes sus raíces. "He salido de un barrio que no teníamos dinero, no teníamos forma de alcanzar los sueños… Yo me sustentaba al mes con cinco euros, que me daban mis padres", indica. Con el objetivo de ganar un poco más de dinero, el intérprete rapeaba en la calle con algunos amigos. "La música me ha cambiado la vida, pero a la hora de ser, sigo juntándome con la misma gente. No soy una persona a la que se le haya ido la cabeza", reivindica.

Si algo caracteriza a sus canciones es el contenido de sus letras profundas y emotivas, que llegan a ser pura poesía. "Anteriormente, yo era una persona que hacía poesía y después la convertía en canciones", indica. Sin embargo, actualmente, en sus palabras, "hay un equilibrio porque me doy cuenta que, a veces, se pierde la intensidad del mensaje si no se hace con una buena forma. No es lo mismo recitarlo, que cantarlo". Añade: "Nunca sacaría una canción que solamente tuviera buena melodía. En cambio, sí que sacaría una canción que solo tuviera buena letra". Esas "buenas letras" inundarán esta noche los Jardines de Viveros ante la atenta mirada de un público "ha ido creciendo a su lado".

