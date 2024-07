La abstracción musical y cinematográfica de Barrera

Sergio Barrera expone en la Fundación Chirivella Soriano. "Antigesto", así se llama la muestra, recorre la abstracción minimal de Barrera a través de 60 obras creadas entre 2010 y la actualidad, que incluyen cuatro series con varias piezas de gran y mediano formato que se exponen por primera vez.

El presidente de la Fundación Chirivella Soriano, Manuel Chirivella, ha destacado en la presentación la manera en que Sergio Barrera “deja fluir la pintura y lo espontáneo”. “Este hacer y no hacer se relaciona con el automatismo psíquico puro. El azar objetivo como el que utilizó Kandinsky en sus Improvisaciones”, ha apuntado Chirivella, que ha remarcado el “gran manejo del color” del artista en una pintura “que discurre sobre el lienzo y capa tras capa se dobla y se desdobla en un variable continuo”. “Su obra supone un paso más en la abstracción”, ha afirmado el presidente de la Fundación.

Sergio Barrera expone en la Fundación Chirivella Soriano / Levante-EMV

Fernando Castro, Catedrático de Arte y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, ha señalado que Sergio Barrera “es uno de los mejores pintores de su generación”. “Hasta ahora ha tenido pocas oportunidades de presentar su obra de esta manera. Una exposición de media carrera para valorar verdaderamente su trabajo. El público va a encontrar a uno de los grandes pintores contemporáneos, que en medios y grandes formatos demuestra su gran figura”, ha explicado.

“Reivindico la alegría de lo inesperado”, afirmado Barrera.

“Una pintura moderna, abstracta en el sentido de que pone en cuestión el dominio del gesto. Un antigesto que tiene que ver con la minimalización. Sus cuadros son potentisimos y bellos”, ha valorado Castro, quien ha subrayado que se trata de una muestra “musical y cinemática con cuadros que se van plegando, se prolongan y se expanden unos con otros”.

La pintura maquinal de Sergio Barrera

Sergio Barrera plantea en "Antigesto·" una contraposición a la idea dominante del gesto pictórico asociado a la personalidad del artista. Su obra presenta un registro pictórico que sintetiza las constantes esenciales de una pincelada mediante un trazado de carácter maquinal y contínuo. “Las pinturas están basadas en experiencias donde a priori me mueve no saber qué va a pasar”, ha apuntado el artista. “Reivindico la alegría de lo inesperado”, ha afirmado Barrera.

El artista propone una serie de pinturas en las que contempla y trata de imitar mecanismos cerebrales de abstracción e idealización. Éstos, sujetos a la variabilidad en el tiempo, le sirven como guías que establecen los pasos en un patrón de búsqueda.