Beret convierte Viveros en un festival

Si algo caracteriza a Beret es el contenido de sus letras, en las que canta al desamor y la tristeza a través de versos que podrían ser considerados poesía. Sin embargo, anoche el artista rompió con todas estas etiquetas y estereotipos para demostrar que también sabe convertir sus conciertos en festivales, aunque, eso sí, con su toque romántico y, a veces, nostálgico.

Beret supo jugar sus cartas desde el principio, ya que pisó el escenario de los Jardines de Viveros con “Si por mí fuera”, uno de sus temas más característicos y bailables, para poner al público en pie, que se entregó en cuerpo y alma a pesar de las elevadas temperaturas. Madres, padres, hijas, parejas, amigos... No faltó nadie, ya que el cantante, a pesar de su corta edad, ha sabido llegar a lo largo de esta década en la industria musical a todas las generaciones y congregar en torno a su música a familias enteras, como se pudo comprobar en el recinto.

Durante cerca de 75 minutos, Beret repasó las canciones más destacadas de sus dos álbumes, Resiliencia y Prisma, que, como él mismo explicó, la gente ha conseguido hacer suyas. No le hizo falta una gran puesta en escena ni una duración de dos horas para atrapar a todos los presentes que cantaban, o más bien sentían, cada uno de los versos. ¿Quién no se ha puesto una de sus canciones en un momento complicado? ¿Quién no ha compartido una de sus estrofas en redes sociales?

Con 28 años recién cumplidos (hubo tiempo hasta para cantar el “Cumpleaños Feliz”), el artista derrochó pasión y felicidad en cada uno de sus temas. Para él regresar a València era especial, ya que fue una de las primeras ciudades en las que actuó con sólo 18 años.

Durante la actuación, no faltaron sus clásicos más románticos como “Ojalá”, “Te echo de menos”, “Cóseme” o “Dime quién ama de verdad”, algunos de los cuales, incluso, se atrevió a interpretar 'a capela' haciendo gala de su voz tan particular, que ha cautivado a miles de seguidores.

Tras una parte más pausada, la fiesta volvió con su último tema “Cupido”, que sólo ha interpretado tres veces encima del escenario.

Sin duda, cada una de las canciones tenían un significado especial para él, el cual no dudó en abrirse en canal para mostrar la importancia de cada una de ellas. Por ejemplo, tras la interpretación de “Superhéroes” recordó su encuentro con el Papa Francisco el pasado mes de noviembre.

Y como colofón final llegó “Lo Siento”, el tema que le llevó a la fama tras colgarlo en YouTube y con el que dio al salto a América Latina.

Pero Beret quería más fiesta. Por eso, se atrevió con la improvisación e, incluso, se adueñó de la canción “Bará Beré” de Michel Teló para convertirla en “Bará Beret”.