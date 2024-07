The Smile cancelan su concierto en València

The Smile, el proyecto colaborativo que reúne el talento de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead y el batería de Sons of Kemet, Tom Skinner, tenía previsto actuar en València a finales de agosto. No obstante, los problemas de salud de uno de sus miembros han obligado a suspender la gira de este verano.

La formación musical ha informado a sus fans de que Jonny Greenwood, el guitarrista de 52 años, ha sufrido una grave infección recientemente, lo que le llegó a llevar, incluso, a la UCI. En concreto, detallan que Greenwood "necesitó tartamiento hospitalario de urgencia, parte de él en cuidados intensivos".

Ahora, aseguran que "ya fuera de peligro" y a la espera de volver "pronto a casa", The Smile se ven obligados a suspender su gira europea de agosto, siguiendo recomendaciones del equipo médico, que "ha ordenado cancelar todos los compromisos hasta que haya tenido tiempo de recuperarse".

Entre los conciertos que no se realizarán figura el de València, el 28 de agosto en la Marina Norte, espacio al que cambiaron después de haber vendido todas las entradas para Viveros, emplazamiento elegido inicialmente.

El DJ y productor británico James Holden figuraba como artista invitado en el cartel. Las otras citas eran en Madrid y Lisboa. The Smile ha anunciado que el importe de las entradas será reembolsado.

Post-punk

Nacida en la pandemia, la banda hizo su debut sorpresa en vivo en 2021 en Glastonbury y posteriormente anunció que publicaría su primer disco. En enero de 2022, lanzaron el primer avance del álbum, una avalancha de post-punk impulsada por guitarras titulada You Will Never Work in Television Again. El trío publicó varios singles hasta lanzar su primer LP A Light for Attracting Attention.

Recientemente anunciaron que en 2024 habrá nuevo trabajo, Wall Of Eyes (2024), del que ya hay publicado un single -que iban a tocar en la Marina-, y que presentarían los nuevos temas en otra minigira europea por Reino Unido, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos.