Pablo López: "Mi objetivo es que la gente tenga ganas de volver a mis conciertos"

Pablo López es de esos artistas que no necesita presentaciones. En 2008, obtuvo el segundo puesto en una de las ediciones más polémicas de "Operación Triunfo", en la que, además, tuvo que soportar algunas críticas por parte del jurado, que no le auguraba futuro en la industria musical. Sin embargo, el intérprete de "El Patio" ha sabido demostrar durante esta década su pasión por la música y, tras su participación en programas como "La Voz", se ha ganado el cariño de muchos de los presentes. "Lo bueno que tiene este programa es que es real. Si una persona que se arriesga a ser real va a un sitio que es real, la ecuación es fácil de resolver. Estás hablando como le hablas a tu amiga o a tu madre y todo en un contexto musical. He tenido la suerte que 'La Voz' ha hecho que pudiera hablar igual de bajito, pero que sonara más fuerte", reivindicaba en una entrevista a Levante-EMV hace unas semanas.

Esta realidad también se refleja en sus conciertos, como el que se llevará a cabo esta noche en los Jardines de Viveros dentro de la programación de la Gran Feria de València. Así, tras una primera gira de de conciertos más íntima, en la que ha recorrido varios teatros y salas españolas como Les Arts, ahora retoma la segunda parte de la gira , que se llevará a cabo durante julio y agosto, por los principales ciclos y festivales de verano para concluir el año en Latinoamérica. El artista reconocía en la entrevista que esta década ha sido "a pesar de lo extraordinario, llena de equilibrio". Para él, ese es el "verdadero éxito".

López es de esos artistas que, en cuestión de días, cuelga el cartel de completo en cada una de sus actuaciones. A pesar de este éxito, cuando se sube al escenario acompañado de su piano, reconoce que siente "alivio porque uno siempre tiene la pesadilla recurrente de que eso no pase". Sin embargo, para él esto supone una "responsabilidad grandísima". "Tener el voto de confianza de la gente que lo llena con los esfuerzos que eso significa, no sólo económicamente, sino dedicarme un día a mí. Tengo que concentrarme en que tengan ganas de volver y que, cuando vuelvan, tenga algo nuevo que ofrecerles", reivindica. Esta noche el artista volverá a subirse al escenario acompañado de su voz y su piano para transmitir, a través de sus letras, su emoción y sus ganas de seguir pisando cada recinto. "El Patio", "Lo saben mis zapatos", "El mundo" o "Tu enemigo" volverán a sonar en una jornada que promete ser inolvidable.

