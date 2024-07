OT 2023 emociona a Valencia en el cierre de su gira

"No vamos a parar, podéis llorar con nosotros", dijo Martin tras cantar Inmortal con su compañera Ruslana. Y así fue. Los 16 concursantes de Operación Triunfo consiguieron ayer contagiar su emoción a una València entregada que disfrutó de las 'últimas veces' de los triunfitos en esta gira. Tres horas de concierto en las que los miles de valencianos y valencianas presentes en el Ciutat de València cantaron a pleno pulmón los temas que han marcado esta edición.

Pasados diez minutos de las 22 horas, con los primeros acordes de Libertad, el estadio se vino abajo. Una energía que se mantuvo intacta toda la noche. Ni las largas colas para acceder al estadio ni el calor fueron impedimento para que se viviera ayer una gran fiesta, en la que no faltaron las lágrimas, las sorpresas, los besos y, por su puesto, las despedidas.

Entre las actuaciones individuales, los duos, los tríos y las grupales se iban escribiendo momentos que, seguro, quedarán marcados en la memoria de los fans del formato, que corearon el nombre y dedicaron una ovación para cada uno de los concursantes. Sin excepción. Padam Padam, Tómame o déjame, Salvaje, Criminal, God Only Knows, Dime, Escriurem, Slomo, Historias por contar, el himno de la ediciòn, Unholy o When the party is over fueron algunas de las canciones que sonaron en este fin de gira. Temazos que pusieron a cantar y bailar a un público de varias generaciones.

Complicidad y espontaneidad

Ser conscientes de que era el último concierto llevó a las estrellas de esta edición de OT a dar rienda suelta a la improvisación y a la espontaneidad, regalando a los asistentes momentazos cargados de emoción, en los que quedó patente el cariño y la complicidad que se ha creado entre ellos. Los compañeros no dudaron en acompañar en el escenario a Álex Márquez con su Bailemos, que disfrutaron incluso más que el público. También hubo sorpresa en la coreografía de I Kissed A Girl de Violeta y Chiara, a la que se sumaron Denna, Martin y Ruslana.

Muchos aprovecharon la ocasión para cantar sus singles, como fue el caso de Omar, con La salida, o Paul Thin con Alondra; y otros no quisieron perder la oportunidad para regalar a los fans un pedacito de canciones que, por tiempo, se habían quedado fuera, pero eran de las más aclamadas. Así, Juanjo cantó un cachito de La nave del olvido, Chiara, Lucas y Álex su Perreo bonito, y Juanjo y Ruslana el I put a spell on you.

Como ha sido habitual durante esta edición, anoche tampoco faltó la reivindicación del derecho a elegir a quien amar. Algunos besos sobre el escenario y la presencia de las banderas LGTBIQ+ y bisexual dejaron claro el mensaje. También de que los sueños se cumplen. Naiara, la ganadora de OT2023, no dudó en invitar a todos los allí presentes a perseguir aquello que les haga feliz. No fue la única. Detrás de cada actuación los concursantes pudieron dedicarse unas palabras muy emotivas entre ellos, agradecieron al público, a los profesores de la academia, a la banda, a los bailarines, al equipo de OT al completo que hubieran hecho posible este viaje que ayer puso su broche final con una gira, con el impulso de Finetwork, que ha llenado recintos por toda España, demostrando una vez más el éxito del formato.

"Quédate que la noche sin ti duele" cantó València por última vez a los 16 artistas que se resignaban a abandonar el escenario, ya con las luces encendidas, recibiendo todo el calor que los valencianos y valencianas tenía aún reservado para ellos. Pancartas, regalos, rosas, y todo tipo de muestras de cariño volaron hasta el escenario para que pudieran recogerlos.