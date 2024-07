Barrera: "Sin esperarlo me voy. Me he dejado la vida para desempeñar la responsabilidad"

José Antonio Rovira ha tomado posesión de la cartera de la Conselleria de Cultura que suma a sus competencias de Educación, Universidades y Empleo. Rovira lo ha hecho acompañado del equipo que lo respaldará durante el resto de legislatura.

Otros nombramientos que se han hecho oficiales hoy son; Pilar Tébar que será la nueva secretaria autonómica; Miquel Nadal, director general de Cultura y Marta Alonso, directora general de Patrimonio.

Vicente Barrera deja la cartera de Cultura que la asume desde hoy José Antonio Rovira. Visiblemente emocionado, el ya exvicepresidente del Consell ha dado las gracias por toda la ayuda recibida en este último año de legislatura: "Llegué de imprevisto, igual que me voy", ha señalado.

Barrera ha tenido también palabras de agradecimiento para el líder de Vox y el president de la Generalitat: "Gracias a Abascal, mi presidente, y a Mazón, un caballero, que nos ha ayudado mucho. Gracias a todo el Consell. Me he sentido muy querido, apoyado y comprometido", ha señalado. "Sin esperarlo me voy y me llevo una gran experiencia. Me he dejado la vida para desempeñar la responsabilidad. La Conselleria de Cultura se queda en unas grandes manos como son las de Rovira y Tébar. Eterna gratitud a Mazón y enhorabuena a los nuevos equipos" ha finalizado. Tras su emotivo discurso, el exconseller de Cultura se ha fundido en un abrazo con el president de la Generalitat.

Rovira: "Vamos a eliminar la ideología en la Cultura. Cultura para todos"

Tras las palabras de Barrera ha llegado el turno de José Antonio Rovira. "Ha sido un año de gobierno duro que hemos sacado adelante. Recojo la cartera de tus manos y es un orgullo. La cultura nos identifica como pueblo" ha señalado refiriéndose a Barrera. "Me comprometo a defender la Cultura y las señas de identidad, además me rodeo de un equipo que va a hacer un excelente trabajo".

"Uno de mis retos en la Consellería de Educación fue la de eliminar la ideología. Vamos a eliminar la ideología en la Cultura. Cultura para todos", ha matizado el nuevo conseller. Además, Rovira se ha comprometido a impulsar "las políticas que preserven la Cultura y que nos identifica como valencianos".

Mazón agracede el trabajo de Barrera al frente de la consellería

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comenzado su discurso señalando que la "Cultura para todos" es una de las "piedras que ha puesto el gobierno del cambio en Educación, Impuestos y políticas similares, y también lo ha hecho en la Cultura". Mazón ha señalado la "convicción de Barrera de establecer unas bases para crear una cultura como todos". Además, Mazón ha agradecido la "generosidad de Vicente y su equipo" al frente de la conselleria durante este último año.

"Estamos obligados a que florezcan algunas semillas muy bien plantadas. Yo recogeré la vasija que empezó a hacer Vicente y su equipo. Gracias por entender que la cultura es algo transversal y que eso tiene que estar por encima de todo", ha manisfestado Mazón.

Visiblemente emocionado el president ha querido valorar la relación personal que mantiene con Vicente Barrera: "Quiero destacar la calidad humana y personal de Vicente, de su sinceridad sin matices". "Con él he reído, llorado, soñado y diseñado la aventura más importante de mi vida. He ganado un amigo". "Hemos pasado momentos de complicidad que será difíciles de olvidar".

"Tengo la suerte de que no se va y se queda a regar las flores con su lealtad, caballerosidad y honor. Jamás olvidaré el año que vivimos peligrosamente y salimos vivos y más amigos que nunca", ha finalizado Mazón.