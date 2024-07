Reformas en el Palau de la Música: El auditorio adjudicará en días el proyecto para las nuevas obras

Era julio de 2019 cuando el Palau de la Música cerró por desperfectos que imposibilitaban su actividad. Pasaron cuatro años, hasta octubre de 2023, cuando el auditorio municipal pudo recuperar su actividad cultural. Aquellas reformas costaron 12 millones de euros a las arcas públicas, sin embargo, parece que no fueron suficientes: ni las obras ni las actuaciones acometidas para garantizar el perfecto estado del recinto. De ahí que el pasado mes de abril, el Ayuntamiento de València anunciara que debían realizarse nuevas obras para solventar desperfectos que no se habían detectado, con un coste añadido de 6,4 millones de euros. Según el Palau, ya hay tres ofertas para acometer esas obras y la idea del auditorio es adjudicar las obras «inmediatamente», de hecho, apuntan a que sea este mismo mes de julio. Según ha podido saber Levante-EMV, esa adjudicación podría anunciarse esta misma semana o la que viene a lo más tardar. Las obras, según las intenciones del Palau, comenzarían con la solución de inundaciones en el vestíbulo del edificio anexo con una previsión de tres meses de actuación a partir de finales del próximo mes diciembre. «Estas actuaciones necesarias no afectarán a la programación del auditorio», recuerdan.

Rehabilitación no contemplada

Así, la dirección del Palau de la Música de València, en colaboración con los Servicios Centrales Técnicos del ayuntamiento, «está trabajando en un plan de actuación basado en las necesidades de rehabilitación no contempladas en la primera fase del proyecto, concluido en octubre de 2023. Tras una auditoría previa, las acciones están orientadas a subsanar las deficiencias detectadas como inundaciones en el vestíbulo del edificio anexo al principal, que afectan la zona de paso del personal, así como el acceso a camerinos, y a mejorar las instalaciones en las dos edificaciones», detallan desde el Palau.

La auditoría técnica realizada por el equipo director de las recientes obras de rehabilitación ha señalado las actuaciones necesarias adicionales al proyecto finalizado en 2023, que se centró en la rehabilitación integral de la fachada, la mejora de la eficiencia energética y la reapertura del edificio al público. «Entre otros trabajos, el nuevo plan abordará mejoras en las instalaciones del edificio de 1987 y dará solución a las filtraciones de agua que dificultan el uso de la ampliación de 2002», matizan.

El coste total estimado de las actuaciones asciende a 6,4 millones de euros y «en una primera fase, se propone una actuación urgente para evitar la entrada de agua en el acceso a la segunda edificación –salas de ensayos y sede administrativa–, por 239.570,56 euros», concretan.

Tras la recepción de la auditoría técnica, el Palau lanzó en junio la invitación a tres empresas para la redacción del proyecto y la dirección de obra. «Se han recibido ya tres ofertas y la adjudicación es inminente. Además, se está estudiando la posibilidad de realizar un contrato de gestión anticipada para la redacción del proyecto y dirección de obra que contemple toda la actuación pendiente. De ese modo se podrá comenzar con la tramitación administrativa lo más pronto posible y ello permitirá acortar los plazos de ejecución», explican al respecto.

Vicente Llimerá, director del Palau, destaca «la importancia de este nuevo plan de adecuación que optimizará el rendimiento del edificio». Para Llimerá, «resulta inconcebible que no se hubiera actuado porque son deficiencias que vienen de años anteriores, y ahora es fundamental seguir avanzado para que el Palau sea definitivamente un espacio óptimo para la música y la cultura en València», afirma.

Cronología del edificio: construcciones y reformas

1. Inauguración del primer edificio (1987)

• Incluye las salas Iturbi, Rodrigo, Lucrecia Bori y Martín y Soler.

• Alberga la sede administrativa de la Oficina Técnica de la Orquesta de Valencia y diversos espacios como una sala de exposiciones y el Hall de Tarongers.

2. Inauguración del segundo edificio (2002)

• Contiene la sala de ensayos García Navarro, el restaurante Llit del Turia, y la sede administrativa del Palau.

3. Redacción del primer proyecto de adecuación del edificio de 1987 (2021)

• Enfocado en la rehabilitación de la fachada, mejora de la eficiencia energética y reapertura de las salas de concierto del edificio de 1987 al público.

4. Finalización de las obras del primer proyecto de adecuación (octubre de 2023)

• Mejoras en diversas áreas del edificio de 1987: fachadas, falsos techos de las salas de conciertos y mejora de la eficiencia energética.

• Algunos problemas graves de filtraciones en el edificio de la ampliación 2002 quedaron fuera del alcance de este proyecto.

5. Realización de la auditoría técnica del conjunto de los dos edificios (diciembre de 2023-febrero de 2024)

• Llevada a cabo por el equipo de Santatecla Arquitectos.

• Identificación de problemas que requieren un nuevo proyecto de adecuación.

6. Aprobación del Plan Anual de Contratación (25 de abril de 2024)

• Crédito disponible: 500.000 euros.

• Incluye la redacción del proyecto y la dirección de obra para el vestíbulo del edificio del personal técnico.

7. Propuesta del nuevo plan de inversión y actuación (2024)

• Coste total estimado: 6.400.000 euros.

• Actuaciones prioritaria, por seguridad, para evitar la entrada de agua en el vestíbulo del edificio de personal (edificio de 2002).

• Importe inicial de estas primeras actuaciones: 239.570,56 euros.

8. Lanzamiento de la invitación a tres empresas para la redacción del proyecto y dirección de obra (junio de 2024)

• Recepción de tres ofertas.

• Adjudicación inminente del contrato para la redacción del proyecto y dirección de obra (julio de 2024).

9. Reserva del crédito con cargo a la dotación de 500.000,00 € del capítulo 6 (julio de 2024)

• Importe: 95.828,22 euros (40% de 239.570,56 euros), total previsto para la actuación en la entrada de personal del edificio (apartado 2.2 de la auditoría técnica) para financiar las actuaciones previstas en el 2024.

10. Planificación de las obras a realizar (2024-2025)

• Solución de inundaciones en el vestíbulo del edificio ampliado. Previsión de tres meses de actuación a partir de finales de diciembre de 2024.

11. Lanzamiento de un contrato de gestión anticipada para la redacción del proyecto y dirección de obra para el resto de la actuación completa

• Coste del contrato de gestión anticipada de redacción y dirección (sin IVA): 398.888,76 euros.

• Honorarios de redacción (con IVA): 482.655,40 euros.

