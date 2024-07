Carlos Vives: "La música tropical es más que una moda para el verano"

¿Por qué ha bautizado la gira como «El rock de mi pueblo vive»?

Porque hace 30 años abrimos un nuevo camino en la música, una nueva forma de entender nuestra tropicalidad y eso yo lo llamé «el rock de mi pueblo». Entonces, en 30 años ha sido el crecimiento de ese camino, han venido nuevas generaciones y es una gran oportunidad que el tour se llame así. No hemos cambiado, seguimos pensando igual, en la música que escogimos hacer hace 30 años. Es la oportunidad de gritar «¡El rock de mi pueblo vive!».

¿Cómo es el concierto que llega a València?

El show que llega a València es nuevo, lo hemos preparado precisamente para este tour en España y tiene que ver con toda la historia que contamos a través de las pantallas; con el repertorio que hemos escogido —rescatamos cosas de esos primeros sonidos que ya eran diferentes hace 30 años—; un repertorio muy especial, con canciones más de moda pero también temas del pasado, y tiene furia, alegría... Es un concierto para bailar, bailar y bailar.

¿Cuál es la clave para seguir haciendo ‘canciones del verano’ durante tres décadas?

[Ríe] Tal vez porque nací en un lugar donde es verano los 365 días del año y nuestra música es de un lugar muy tropical, muy caliente... y ese es mi lugar en la música y eso siempre lo traje a España, la tropicalidad siempre ha tenido espacio aquí en verano. Pero también creo que hemos roto eso de que nuestra música es solo para el verano. Creo que nuestra música está siempre cuando queremos sentirnos bien y alegres.Abrí esa puerta hace 30 años, para que la gente sienta la música mía como algo muy español. Nuestras raíces nos conectan, más que una moda de verano y al final siento que la música une a España con Latinoamérica.

¿Por qué le sigue motivando hacer canciones? ¿Qué supone la música para Carlos Vives?

La música para mí es todo, una gran oportunidad de llevar mensajes en tiempos en los que son subestimados, especialmente, en la música latina, aunque no es el término que más me gusta, prefiero decir hispanoamericana. Ahora tiene muchos mensajes que van contra valores, contra la identidad... es una gran oportunidad para hablar de cosas que nos unen, canciones que nos conecten y muestren todo lo que somos, esa herencia española, americana, africana... ese mestizaje de todo lo que somos. Hoy es importante y más urgente ese mensaje que nos une y nos hace sentir orgullosos . Siento que mucha música trata de destruir identidades, valores y las cosas bonitas. La música está para construir, no para destruir.

¿Cómo definiría su ‘colombian pop’ y por qué ha llegado a ser internacional?

Creo que fue una modernidad que nació de las raíces, de lo que llamamos música folclórica y las tradiciones orales que existían antes de la llegada de la industria. Una vez apareció la industria, la electrificación, la grabación de sonidos... esto empezó a grabarse y entendí que mi modernidad podría nacer de ahí. Me gustaba la música y me inspiraba lo de otras partes, pero en el momento de buscar el camino de ser auténtico vi que estaba en nuestras tradiciones: el rock o pop de mi pueblo, o el colombian pop.

¿Qué espera de su concierto en Viveros de esta noche?

Aunque las primeras veces que vine a España no vine a València, se ha convertido en un lugar muy especial para nosotros. La inspiración es mutua, València es un lugar que me conecta con mis orígenes. Cantar y el mar, siempre hace la diferencia. Estoy muy feliz de traer a València «El rock de mi pueblo vive» porque siento que parte de ese rock de mi pueblo español tiene que ver mucho con València. Es una oportunidad de traer un show nuevo, con todas las ganas y alegría.